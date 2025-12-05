לקראת מהפך במזג האוויר, וחזרה של החורף: התחזית העדכנית המתפרסמת הבוקר (שישי) על ידי השירות המטאורולוגי הישראלי, מלמדת כי הגשמים, הקור, הרעמים והשיטפונות צפויים לחזור.

על פי התחזית, היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול התחממות נוספת וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בעיקר במזרח.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברוב האזורים. משעות הצהריים הגשמים יתחזקו וילווו בסופות רעמים. קיים חשש כבד משיטפונות בנחלי הנגב והמזרח.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. במהלך הבוקר עדיין יתכן גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ. במהלך היום הגשם ייפסק בהדרגה.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. ינשבו רוחות דרום מערביות ערות בעיקר לאורך החוף. משעות אחה"צ ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.