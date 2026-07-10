עוקלו החשבונות בגלל חוב: תביעת ענק נגד עיריית לוד

תושבת רמת גן הגישה לבית משפט השלום בכפר סבא תביעת לשון הרע ונזיקין בסך 100 אלף שקל נגד עיריית לוד, בטענה כי העירייה הטילה שלא כדין עיקול על חשבון הבנק שלה, למרות שלטענתה אינה מתגוררת בלוד זה יותר מ-15 שנה ואין לה כל זיקה לעיר. לטענתה, העיקול פגע בשמה הטוב, בדירוג האשראי שלה ובמוניטין העסקי שלה.

לפי כתב התביעה, התובעת, בעלת מספר עסקים, גילתה במפתיע כי הוטל עיקול על חשבון הבנק שלה בעקבות דרישת תשלום בגין חוב ארנונה ומים משנים 2008-2009 לנכס בלוד.

לטענתה, לא נשלחה אליה כל התראה מוקדמת, והעיקול הציג אותה בפני הבנק כמי שאינה עומדת בהתחייבויותיה הכספיות. עוד נטען כי בעקבות האירוע נפגע דירוג האשראי שלה ונגרמה לה עוגמת נפש משמעותית.

בכתב התביעה נטען עוד כי רק לאחר פנייה לנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה הודתה עיריית לוד כי מדובר בטעות טכנית חשבונאית, והודיעה כי יש לראות את הודעת החוב ואת הדרישה כמבוטלות. לטענת התובעת, עצם ביטול הדרישה אינו מרפא את הנזק שכבר נגרם לשמה הטוב ולמצבה הכלכלי.

מנגד, במכתב התגובה של היועץ המשפטי לעיריית לוד, שצורף אף הוא לכתב התביעה, דוחה העירייה את הטענות מכל וכל.

לטענתה, מעולם לא הוטל עיקול על חשבון הבנק של התובעת, אלא נשלחה אליה הודעת דרישת תשלום בלבד בגין חוב ישן, אשר בוטלה לאחר שהתברר כי מדובר בחוב שהתיישן. העירייה מוסיפה כי אין בסיס לטענה ללשון הרע, וכי נציבות תלונות הציבור לא מצאה מקום להמשיך בבירור התלונה לאחר שהודעת החוב בוטלה.

בתביעה מבקשת התובעת לחייב את עיריית לוד בפיצוי של 50 אלף שקל בגין לשון הרע ללא הוכחת נזק, וכן ב-50 אלף שקל נוספים בגין עוגמת נפש, פגיעה בפרטיות והנזקים שלטענתה נגרמו בעקבות האירוע.

יודגש כי מדובר בטענות המופיעות בכתב התביעה, אשר טרם התבררו בבית המשפט. עיריית לוד דוחה את הטענות ומכחישה כי הטילה עיקול על חשבון הבנק של התובעת.