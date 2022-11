( צילום: יח"צ )

הזמר והיוצר ר' בן ציון שנקר ז"ל, נפטר בי"ט בחשוון תשע"ז, בגיל 92, כשרק חודש קודם לכן הוא מוציא אלבום חדש עם שירים מקוריים פרי לחניו. דמותו של שנקר הפכה למזוהה ביותר עם שירי חסידות מודז'יץ והוא אחד המלחינים החשובים והמשפיעים על המוזיקה החסידית במשך עשרות שנים.

שנקר בעל קול הטנור עם הגוון הייחודי שלא ניתן היה לפספס, היה מלחין פורה במיוחד בעצמו (12 אלבומים), כמה משיריו דוגמת "אשת חיל" הידוע והאהוב ו"מזמור לדוד" מושרים כמעט בכל קהילה יהודית ברחבי עולם מידי שבת, זאת לצד ביצועיו לשירי חסידות מודז'יץ, שאת רובם הלחינו האדמו"רים המוזיקליים של החסידות.

שנקר למד מוזיקה בצורה מסודרת בקונסרבטוריון של ניו-יורק, זאת בניגוד לרוב המוזיקאים הדתיים באותם ימים שהיו חסרי השכלה מוזיקלית מוסדרת. כנער צעיר פגש שנקר את האדמו"ר ר' שאול טאוב זצ" (האמרי שאול) שהגיע מווילנא לארה"ב לאחר השואה. האדמו"ר הגיש לשנקר את תווי השירים וביקש ממנו לבצע אותם, מאז קשר את עצמו שנקר למודז'יץ והפך לאחת הדמויות הכי מזוהות עם יצירתה המפוארת. שנים לאחר מכן סיפר שנקר על המפגש המכונן: "באותו אירוע, כששרתי לפני הרבי והחסידים, הייתי נבוך ונרגש מגודל המעמד, ושרתי את הניגונים על פי התווים במהירות רבה, כי התביישתי ורציתי לסיים מהר את השיר. אך הרבי זצ"ל, שכבר אז ידע כנראה מה עתיד לצאת ממני, הדריך אותי אחר כך ונתן לי שיעור קטן בנגינה: 'עליך לשיר במתינות, לאט לאט, כמו קצב השעון, ולא כמו רכבת הדוהרת במהירות" . למעשה שנקר בשליחות החסידות והאדמו"ר, אז בן 17 בלבד, הוציא יחד עם מקהלת החסידות את האלבום החסידי הראשון שיצא בשנת תשט"ו (1955) בארה"ב. האלבום נקרא "מודז'יצר מלווה מלכה ניגונים" וכלל בעיקר ניגונים למוצאי שבת. לעומת ההפקה הדלה יחסית של האלבום הראשון, בו המקהלה מלווה בפסנתר בלבד, שנקר ביצע במהלך השנים חלק גדול מהיצירות של החסידות בליווי תזמורות סימפוניות בניצוחם של גדולי המעבדים באותה תקופה כולדימיר חפץ וחנן וינטרניץ, ויצר סטנדרט גבוה מבחינת נפח העיבודים וההפקה הגדולה. במהלך השנים, שנקר הקליט 12 אלבומים של יצירות ושירים של אדמו"רי ומלחיני חצר מודז'יץ שסללו את הדרך לחסידויות ואמנים נוספים כולל הזמר והמלחין ר' שלמה קרליבך, מחשובי המלחינים במוזיקה היהודית, שהושפע רבות מיצירותיה של מודז'יץ. ידועה ההתבטאות של קרליבך - "אין שיר שלי שלא מושפע ממודז'יץ". לצד אלו הקליט שנקר עוד 12 אלבומים עם שיריו המקוריים, ביניהם גם כמה לחנים שהפכו לנכסי צאן של ברזל בכל תפוצות העולם היהודי דוגמת "אשת חיל" שהלחין לכבוד אשתו דינה, ומאז מושר בליל שבת בקהילות יהודיות בכל העולם, או "מזמור לדוד" שהלחין בעת ביקורו בארץ, גם הוא מושר בסעודות השבת בכל הקהילות היהודיות בעולם. בשנים האחרונות הפך גם השיר "הטוב כי לא כלו רחמיך" בלחנו, ללהיט. השיר יצא במקור באלבומו המושקע "מבשר טוב" שיצא בשנת 2001, והוא הוקלט לאחר מכן במספר ביצועים כשאחד המוכרים שבהם הוא הביצוע של יונתן רזאל.

הטוב הטוב

בתחילת שנות ה-2000 רוכזו חלק מהיצירות הבולטות של מודז'יץ לאוסף של ארבעה אלבומים (מעל ל-80 שירים ויצירות) – "מודז'יץ חי" בביצועו של בן ציון שנקר לצד אוסף נוסף של שיריו המקוריים של המלחין האגדי - "מדור לדור". בני הדור הצעיר יותר, שלא הכירו את התקליטים העתיקים והפחות נגישים, נחשפו אליהם מחדש והם הפכו לסוג של להיט בקרב חובבי המוזיקה היהודית.

שנקר למרות היותו חזן/זמר/מלחין מוכר והדמות המרכזית בביצוע ניגוני מודז'יץ היה רחוק מדמות הכוכב, הוא כמעט ולא הופיע מחוץ לכותלי החסידות ומי שרצה לשמוע את קולו היה צריך להגיע לטיש של החסידות. בניגוד לחזנים שנהגו להצטלם על אלבומיהם, תמונתו לא התפרסמה ועיקר הדגש היה על ניגוני החסידות והיצירה במרכז הבמה כשהוא רק משרת אותם באמצעות קולו החם והמרגש. ר' בן ציון שנקר היה דוגמא ומופת למלחין פורה במיוחד שהפליא ליצור שירים מגוונים מתוך תחושת שליחות עמוקה וחיבור חזק למילים ולכוונה. יהי זכרו ברוך.