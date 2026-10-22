שלמה קרליבך ( צילום: לפי סעיף 27א )

אנו מציינים בשבוע הבא שלושים ושתיים שנים להסתלקותו של ר' שלמה קרליבך ז"ל, ושוב עולה התמיהה הקבועה. דור שלם גדל מבלי להכיר את דמותו, מבלי לראות את פניו הקורנות או להרגיש את החיבוק החם שלו, ובכל זאת - שיריו נשמעים בכל פינה. בהיכלי הישיבות ברעוא דרעווין, בחתונות חסידיות במאה שערים, מסביב לשולחן השבת בכל בית יהודי, ואפילו בקבלות שבת בחוצות ערים.

רבים ניסו לפענח את התופעה הפלאית הזו. המוזיקולוגים מדברים על פשטות מלודית, הסוציולוגים מצביעים על הצימאון לרגש בדור היתום, והחסידים נתלים בכוח אהבת ישראל היוקדת שלו. אך מי שמעמיק מבין כי כל התשובות הללו נוגעות רק במעטפת. השאלה האמיתית אינה רק מדוע המוזיקה שלו יפה, אלא איך זה שדווקא המנגינות הללו לא התיישנו אפילו ביומיים, בשעה שלהיטים בני ימינו נעלמים תוך שבועות ספורים.

רבי שלמה קרליבך ז"ל ( צילו"מ )

התשובה העמוקה והאמיתית טמונה ביסוד רוחני כביר: שיריו של ר' שלמה קיבלו חיים משל עצמם. ר' שלמה, בענוותנותו ובקדושת נפשו, לא נתפס בעיני עצמו כ"יוצר" או כ"מלחין" שממציא משהו יש מאין. הוא היה "צינור" - צינור טהור וזך דרכו הורדו לעולם ניגונים שהיו קיימים מששת ימי בראשית מתחת לכיסא הכבוד.

וכאשר מנגינה מגיעה ממקור נצחי, היא נושאת בחובה חיות עצמאית. הצינור הגשמי יכול לסיים את תפקידו בעולם הזה ולעבור לגנזי מרומים, אך השפע הטהור שכבר ירד לעולם - ממשיך לחיות, לפעום ולהלהיב לבבות. (בסלנג של היום זה נקרא משהו שהוא "יותר גדול מהיוצר").

העיקרון הזה אינו שמור רק לעולם הניגון, אלא פועל בכל רובדי הבריאה - ברוחני ובגשמי כאחד. התבוננו בהיסטוריה האנושית והיהודית: כאשר אדם מביא לעולם בשורה אמיתית, חידוש שנוגע בשורש הנשמה או בצורך אנושי עמוק, הדבר הופך לנחלת הכלל וחי מאות ואלפי שנים אחרי שהביא אותו לעולם כבר איננו.

כך למשל, רבינא ורב אשי חתמו את התלמוד הבבלי לפני כאלף וחמש מאות שנה, מרן ה"בית יוסף" הביא לעולם לפני מאות שנים את שולחן ערוך, ועד עצם היום הזה כל בית יהודי מנהל את חייו לפי פסקיו.

להבדיל, בתחומי חכמות האומות, מדענים וממציאים חשפו חוקי טבע ובשורות טכנולוגיות שהפכו לחלק בלתי נפרד ממרקם החיים האנושי, מזמן שיוצריהם נשכחו. כאשר הרעיון הוא אמת מזוקקת, הוא ניתק מיוצרו והופך לחי.

הרב שלמה קרליבך ( יח"צ )

מכאן עולה מסקנה נוקבת, מטלטלת ומחזקת כאחד לכל אחד ואחת מאיתנו.

לעיתים קרובות נתקף האדם בתחושת קטנות ואוזלת יד. אנו מסתכלים סביבנו, רואים עולם של מיליארדי בני אדם, ושואלים את עצמנו בייאוש שקט: "מי אני ומה אני? מה כבר יש לי לחדש? איזה רושם יכול אדם אחד קטן להשאיר בעולם פתוח וסוער?".

הסוד של ר' שלמה מלמד אותנו לא ליפול ברוחנו. התפקיד שלנו אינו "להמציא" את העולם מחדש, ולא לבנות מגדלים מכוח עצמנו. התפקיד של כל יהודי הוא להיות צינור. לכל נשמה שירדה לעולם יש שליחות ייחודית, חידוש אחד, מילה טובה, מעשה חסד או מנהג טוב שרק היא יכולה להוריד למציאות.

אל יקל אדם בעיניו. כשאנו זוכים להיות צינור נקי לשפע אלוקי - אם בלימוד תורה, אם בחינוך הילדים, ואם ביזמה של חסד ואהבת ישראל - הבשורה שאנו מביאים לעולם יכולה להמשיך ולחיות, להאיר ולחמם לדורות הבאים, הרבה מעבר לגבולות הזמן והמקום שלנו.