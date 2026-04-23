בשנים האחרונות אנחנו מקבלים בימי ספירת העומר ושלושת השבועות, סדרות של אלבומים שיוצאים מידי שנה. זה כיף ומעורר עניין כיוון שמדובר בדרך כלל בחומרים ברמה גבוהה. כשמגיע אלבום שלישי בסדרה, זו כבר 'חזקה' ויותר חשוב זה כיף ומהנה. "הכל קול 3" ה-EP החדש של המלחין החסידי חזקי וייס בהפקתו של מוישי רוט הוא שוב רגעים מוזיקליים מושקעים שעושים כבוד לשירים ולמאזינים.

ישנם רבים שעושים הפקות ווקאליות לשיריהם כאלו שמרגישים כמו סתימה בשיניים - אתה לא אוהב לעשות את זה אבל מבין שאין ברירה. ההפקה של "הכל קול" תמיד נשמעת כמו משהו שעושים באהבה. רוט גייס כרגיל להפקה את שני מפיקי הווקאל הבכירים, יונתן שטרן מישראל (שני שירים) ומורדי ויינשטיין מארה"ב (שלושה שירים), שניהם עשו עבודה יפיפייה ומושקעת שעושה כבוד לשירים ולאמנים.

רוט בחר לאלבום חמישה משיריו של חזקי וייס, שהפך לאחד המלחינים הבולטים במוזיקה החסידית בעשור האחרון. ערוצי השירה נלקחו מההקלטות המקוריות ועליהם בוצעו עיבודי הווקאל. העיבודים עשירים ומלאי הרמוניות וביטבוקס (תופים בפה) יחד עם שמירה על הסאונד הווקאלי כך שלא תוכלו להתבלבל ולחשוב שמדובר במוזיקה רגילה.

כרגיל בסדרה, מדובר ברשימת אמנים מפוארת - אברהם פריד, יידל ורדיגר, ליפא שמלצער, מיילך קאהן, מיילך ברוינשטיין ושייע גרוס.

ההפקה הווקאלית של האלבום פשוט תענוג. הכל יושב בול במקום ונשמע נפלא. אם אתם בכל זאת מחפשים את ההבדלים בין שני מפיקי הווקאל המשובחים שעיבדו את האלבום הזה - שטרן וויינשטיין, האחרון מעט שובב יותר, לעומת העיבודים המעט יותר שמרניים של שטרן. אך אין ספק ששניהם עשו עבודה מצוינת ברמה הגבוהה בתחום.

האלבום נפתח בדואט של גדול הזמר החסידי אברהם פריד ואחד הכוכבים העולים במוזיקה החסידית בארה"ב - מיילך ברוינשטיין. השיר הולחן לכבוד חתונת בתו של חזקי וייס ויצא לפני כחצי שנה. מיד לאחריו תוכלו לקבל את "הודו" הקצבי והמלהיב מאלבומו האחרון של יידל, "אז ביום" מתוך אלבומו האחרון של מיילך קאהן, "דראפענן" המלהיב בביצועו של ליפא שמלצער, שיר שיצא לפני כשנתיים עם קליפ מושקע במיוחד וכעת מקבל גם גרסה ווקאלית שובבה אך גם עדינה. האלבום נחתם ב"ניגון הכנעה" בביצועם של שייע גרוס ומקהלת 'רוממו'.

אם יש משהו שהתבאסתי ממנו במיוחד באלבום הזה, שהוא פשוט נגמר מהר מידי... כיף לשמוע הפקות איכותיות ומדויקות כל כך ואני מברך את כל העושים במלאכה להצליח ליצור עוד אלבומים בסדרה המשובחת הזו.