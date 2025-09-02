סיפור מחריד שהגיע ל'כיכר השבת', כמו מתכתב עם הסערה הציבורית והתקשורתית שמתחוללת בימים אלו ברקע אי שיבוצן של בנות בסמינרים האשכנזים, מעורר חלחלה ושאט נפש. בקצרה - הורי תלמידות אשכנזיות שלא היו מרוצים מהשיוויון באחת הכיתות בין כמות התלמידות הספרדיות לכמות התלמידות האשכנזיות, פתחו ב"שביתה איטלקית" והורו לבנותיהן להחרים את חברותיהן הספרדיות. במקביל, עימותים סוערים חורכים את אולפני החדשות בניסיון להבין מי צודק ומי גזען. סיקור נרחב.

המכתב, התקדים

המנהיג הליטאי נכנס לעובי הקורה ובאופן תקדימי הורה למנהלי הסמינרים שלא לפתוח את שנת הלימודים לבנות העולות לסמינרים. במקביל ולהבדיל, גם שר החינוך יואב קיש הודיע כי סאגת אי שיבוץ הבנות בירושלים ובית שמש לא מקובלת עליו בלשון המעטה. כל הפרטים בהרחבה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

היסטוריה בדמשק

בפעם הראשונה מזה 14 שנה, מאז פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, נשמע קול תפילה יהודית בבית הכנסת המרכזי שבדמשק. המקום, שבעבר היה לב ליבה של קהילה יהודית מפוארת, עמד דומם ושומם במשך שנים ארוכות, כשרק חומותיו הזקנות היוו עדות לעבר המפואר.

מיצג חריג ונדיר

הציבור הגדול שהגיע להשתתף בשמחת הבר מצוה לבנו של ראש הכוללים הגאון רבי מרדכי דינר ונכדו של הגאב"ד הגאון רבי אליעזר דינר נדהם לראות מתנת ענק בדמות ספריה שלמה עם ספרי היסוד של עולם הספר התורני, בתוכו ניתן לראות: ש"ס עוז והדר, רשב"א קוק, ריטב"א קוק, תוספות רא"ש קוק, פני יהושע, מנחת חנוך, חידושי רבי עקיבא איגר, ברכת שמואל, חזון איש, קהילות יעקב, אבי עזרי ועוד ועוד.

על הצילום: שמוליק קורלנסקי. הפקה: שי בסרט.

מאבל ליום טוב

תיעוד של האדמו"ר מרחמסטריווקא אוקוויין כשהוא רוקד מצווה טאנץ עם בתו הכלה, שעות ספורות לאחר מסע הלוויה של אחותו, הרבנית הצדקנית מוויז'ניץ קיימישע לעיק ע"ה, עורר התרגשות רבה בעולם החסידי ואף מחוצה לו. כל הפרטים בהרחבה - בכתבת הווידאו שלפניכם.