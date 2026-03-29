סגן הרמטכ"ל לשעבר האלוף במיל' עוזי דיין התייחס, בריאיון ל'יומן מלחמה', בדאגה לנטייה האמריקאית לחתור לסיום מהיר. "יש לאמריקאים נטייה להגיד 'השמדנו, אפשר ללכת הביתה'", הזהיר דיין.

לשיטתו, ישראל חייבת להציב קווים אדומים ברורים: הוצאת האורניום המעושר מחוץ לאיראן, ביקורות חודרניות, ובעיקר - אי הסכמה להפסקת אש בלבנון שתשאיר את חיזבאללה על הגבול.

בנוגע לגזרה הצפונית, דיין מציע פתרון רדיקלי: "צריך לכבוש את השטח עד הליטני, להשמיד תשתיות וליצור 'תחום מוות' שימנע ירי נ"ט ופשיטות על יישובי הגליל. זה לא יחסל את הרקטות, אבל ייתן ביטחון לתושבים".