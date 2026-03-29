כיכר השבת
יומן מלחמה | צפו

"לאמריקאים נטייה להכריז 'השמדנו, אפשר ללכת הביתה'" | האלוף עוזי דיין בריאיון

האלוף במיל' עוזי דיין מזהיר מנטייה אמריקאית לסיום מהיר, דורש קווים אדומים באיראן ומציע כיבוש עד הליטני כפתרון לצפון | הריאיון המלא (חדשות)

סגן הרמטכ"ל לשעבר האלוף במיל' עוזי דיין התייחס, בריאיון ל'יומן מלחמה', בדאגה לנטייה האמריקאית לחתור לסיום מהיר. "יש לאמריקאים נטייה להגיד 'השמדנו, אפשר ללכת הביתה'", הזהיר דיין.

לשיטתו, ישראל חייבת להציב קווים אדומים ברורים: הוצאת האורניום המעושר מחוץ ל, ביקורות חודרניות, ובעיקר - אי הסכמה להפסקת אש בלבנון שתשאיר את חיזבאללה על הגבול.

בנוגע לגזרה הצפונית, דיין מציע פתרון רדיקלי: "צריך לכבוש את השטח עד הליטני, להשמיד תשתיות וליצור 'תחום מוות' שימנע ירי נ"ט ופשיטות על יישובי הגליל. זה לא יחסל את הרקטות, אבל ייתן ביטחון לתושבים".

