כיכר השבת
קאליבאף קפץ לבקר

מעידה בשידור חי, יציבות מאחורי הקלעים: פקיסטן הופכת למתווכת הקריטית בעולם

בזמן ששר החוץ הפקיסטני מועד מול המצלמות, איסלאמאבאד הופכת לציר הדיפלומטי הקריטי ביותר בין וושינגטון לטהרן | עם חסינות אווירית ושיחות חשאיות, האם השחקנית המפתיעה תצליח להביא להפסקת אש? (העולם הערבי)

שר החוץ של פקיסטן, אסחאק דאר, נרגש לקבל את עמיתו המצרי
שר החוץ של פקיסטן, אסחאק דאר, נרגש לקבל את עמיתו המצרי | צילום: צילום: רשתות ערביות
שר החוץ של פקיסטן, אסחאק דאר, נרגש לקבל את עמיתו המצרי (צילום: רשתות ערביות )

זה התחיל כרגע של מבוכה ויראלית: סגן ראש הממשלה ושר החוץ של פקיסטן, אסחאק דאר, צעד קדימה כדי לקבל את פני עמיתו המצרי שהגיע לביקור רשמי באיסלאמאבאד. מרוב התרגשות או אובדן שיווי משקל רגעי, דאר מעד ונפל לעיני המצלמות – סצנה שכבשה תוך דקות את הרשתות החברתיות והפכה לשיחת היום.

אך מתחת למעידה הפיזית, מסתתרת דרמה פוליטית כבדת משקל: פקיסטן, שאינה נחשבת לשחקנית מסורתית במזרח התיכון, הפכה למתווכת המרכזית בניסיון למנוע מלחמה כוללת בין לאיראן.

הנשיא טראמפ משמאל, קאליבאף מימין (צילום: מאת Khamenei.ir)

הבחירה בפקיסטן כמתווכת אינה מקרית. היא נהנית משילוב נדיר של קשרים טובים עם שני הצדדים: מצד אחד, יחסים אסטרטגיים ארוכי שנים עם ארה"ב, ומצד שני, גבול משותף וקשרים הדוקים עם איראן.

בעוד מתווכות מסורתיות כמו קטאר ועומאן נמצאות תחת לחץ או אש, פקיסטן נכנסה ל"וואקום" הדיפלומטי. מעבר לכך, לפקיסטן יש אינטרס כלכלי, המלחמה מקפיצה את מחירי הדלק במדינה ומאיימת על מיליוני פקיסטנים העובדים במפרץ ושולחים כספים הביתה.

אחד הרגעים המותחים ביותר בתיווך התרחש השבוע, כאשר יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, המריא בשבוע שעבר מטהרן לאיסלאמאבאד בטיסה צבאית מיוחדת. הטיסה בוצעה תחת "חסינות זמנית" שתואמה מראש עם ארה"ב וישראל, כדי לאפשר את המגעים הדיפלומטיים הרגישים.

שר החוץ הפקיסטני עם סגן ראש הממשלה המצרי (צילום: משרד החוץ של פקיסטן)

עם נחיתתו, הועבר קאליבאף תחת אבטחה כבדה ל"אזור האדום" המאובטח בבירה, שם הוגש לו סמך עבודה אמריקני בלתי רשמי הכולל 15 נקודות להסדר, ביניהן הקפאת תוכנית הגרעין תמורת הסרת סנקציות.

בזמן ששרי החוץ של טורקיה, מצרים וערב הסעודית מתכנסים בפקיסטן כדי לדון בפתיחת מצר הורמוז מחדש, עיני העולם נשואות לאיסלאמאבאד. פקיסטן הוכיחה שגם אם השר שלה מועד על השטיח האדום, הוא יודע ללכת על חבל דק שמחזיק כרגע את היציבות האזורית כולה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר