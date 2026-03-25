מקור איראני ביטחוני-מדיני בכיר מסר היום (רביעי) לרשת אל-מיאדין כי טהראן הודיעה רשמית לפקיסטן כי אינה יכולה לקבל את 15 הסעיפים שבהצעה האמריקנית למשא ומתן.

על פי הגורם, ההצעות שהועברו בידי שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, במסגרת רשימת המתווכים, לא היו בסדר העדיפויות של טהראן לדיון - וסביר שלא יחול שינוי במצב זה. הדחייה האיראנית מגיעה על רקע ניסיונות אמריקניים אינטנסיביים להביא את המשטר האיראני לשולחן המשא ומתן, לאחר שבועות של תקיפות אמריקניות-ישראליות נרחבות במתקני הגרעין והצבא של איראן. כזכור, הנשיא טראמפ הכריז אמש על יוזמה חדשה הכוללת 14 או 15 נקודות עיקריות, אך עד כה האיראנים חזרו והכחישו את עצם קיומו של משא ומתן בין המדינות. תיעוד דרמטי מתוך לבנון: נכנסים לבית ושולפים את המחבל הבכיר | צפו ב. ניסני | 17:27 הסכנה שצפה על פני המים: כך סוגרת איראן את מצר הורמוז במחיר אפסי משה בשן | 16:30 על פי פרסומים שדלפו לתקשורת, מתווה 14 הנקודות של ארצות הברית כולל דרישות מרחיקות לכת: פירוק מלא של היכולות הגרעיניות שנצברו, התחייבות מחייבת לעולם לא לחתור לנשק גרעיני, איסור מוחלט על העשרה על אדמת איראן, והעברת כל החומר המועשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית בלוח זמנים מואץ. בנוסף, המתווה דורש השבתה והשמדה של מתקני נתנז, אספהאן ופורדו, שקיפות מלאה מול הסוכנות הבינלאומית, וסיום דוקטרינת הלחימה באמצעות שלוחים. הדרישות האמריקניות כוללות גם הפסקה מיידית של מימון וחימוש שלוחים אזוריים, הבטחת פתיחתו של מצר הורמוז כמסדרון ימי חופשי, והגבלות על תוכנית הטילים. בתמורה, ארה"ב מציעה הסרת סנקציות מלאה לאיראן, תמיכה בפרויקט גרעין אזרחי בבושהר לצורך ייצור חשמל, וביטול מנגנון ה"סנאפבק" - החזרת הסנקציות האוטומטית.

התגובה האיראנית הרשמית לא איחרה לבוא. דובר הכוחות האיראניים, אברהים זולפגארי, לעג היום להודעתו של טראמפ על משא ומתן בין המדינות. "האם רמת הסכסוך הפנימי שלכם הגיעה לנקודה שבה אתם מנהלים משא ומתן עם עצמכם?", תהה הדובר בהודעה מוקלטת. לדבריו, "אל תקראו לתבוסה שלכם הסכם".

זולפגארי הדגיש את הפער האידיאולוגי המונע כל שיח רשמי בין הצדדים. "מישהו כמונו לעולם לא יגיע להסכמה עם מישהו כמוך. לא עכשיו, לא לעולם", חתם את הודעתו. הבכיר בפיקוד הצבאי העליון של איראן הזהיר כי המעצמה לא תזכה לראות שוב את השקעותיה באזור או את מחירי האנרגיה והנפט הקודמים, עד שתבין כי "יציבות באזור מובטחת על ידי ידם החזקה של כוחותינו המזוינים".

במקביל, שליחו של טראמפ סטיב ויטקוף אמר השבוע כי יגיע ככל הנראה לישראל בשבוע הבא, ואישר כי יכולות ההעשרה של איראן כמעט הושמדו לחלוטין. "השמדנו כמעט לחלוטין את כל יכולות ההעשרה של איראן - עכשיו בואו נראה אם האיראנים ירצו לדבר איתנו", אמר ויטקוף בראיון לרשת CNBC.

ויטקוף הסביר מדוע החליטה ארה"ב לתקוף באיראן והזהיר מפני האיום של "פצצה מלוכלכת". לדבריו, "איראן יכולה הייתה להשתמש באורניום המועשר שברשותה כדי לייצר פצצה מלוכלכת בתהליך פשוט ומהיר. מדובר בפרט מהותי שרבים נמנעים מלעסוק בו, אך הוא מהווה חלק משמעותי מהאיום הנשקף מתכנית הגרעין של טהרן".

הנתונים שהציג ויטקוף מצביעים על כך שבידי איראן הצטברו 460 קילוגרם של אורניום מועשר ברמה של 60%. הוא הבהיר כי לרמת העשרה כזו אין כל הצדקה אזרחית וכי "אין שום סיבה להיות ברמה של 60%, שום סיבה, אפס סיבות, אלא אם כן אתה חותר לנשק".