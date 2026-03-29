אחת המסיבות שפוזרו ( צילום: דוברות המשטרה )

משטרת ישראל הגבירה בימים האחרונים את פעילות האכיפה נגד קיום מסיבות טבע בלתי חוקיות ברחבי הארץ, זאת על רקע המצב הביטחוני הרגיש והנחיות פיקוד העורף המגבילות התקהלויות בשטחים פתוחים.

המבצע המשטרתי, שנפרס ממרחב אילת בדרום ועד למחוז הצפוני, נועד למנוע סיכון חיי אדם באזורים נטולי מיגון שבהם קיים חשש ממשי לנפילת רקטות, כטב"מים או הימצאות שרידי אמצעי לחימה. כך נמסר היום (ראשון) מהמשטרה. באזור תמנע הסמוך לאילת, פשטו שוטרי המרחב על מסיבת טבע רבת משתתפים בה נכחו כ-300 בני אדם. האירוע, שהתקיים ללא האישורים הנדרשים ובניגוד גמור להנחיות הבטיחות, פוזר באופן מיידי על ידי הכוחות. במסגרת הפעילות עוכבו לחקירה שלושה חשודים המעורבים בארגון המסיבה ובקיומה, כאשר במשטרה מדגישים כי קיום אירועים מסוג זה בשטחים פתוחים בעת הנוכחית מהווה סכנה חמורה לשלום הציבור בשל היעדר מרחבים מוגנים והאיומים הביטחוניים המשתנים.

במקביל, בצפון הארץ, פיזרו שוטרי המחוז הצפוני מסיבה ביער מגידו בה השתתפו עשרות צעירים. האירוע אותר זמן קצר לאחר שנשמעה באזור אזעקה בעקבות חדירת כלי טיס עוין, ובעקבות דיווחים על מוזיקה רועשת שבקעה מהיער.

השוטרים שהגיעו למקום הפסיקו את האירוע והבהירו למשתתפים את חומרת המעשה, במיוחד לאור החשש מנפילת פריטי אמל"ח בשטחים שאינם מוכרים או מוסדרים למפגשים המוניים.

במרכז הארץ ובאזור החוף, פעלו שוטרי מרחב מנשה בשיתוף יחידות המודיעין של מחוז חוף כדי לסכל שלוש מסיבות טבע עוד בטרם החלו. הפעילות הממוקדת התרחשה באזורי חדרה וזכרון יעקב, שם איתרו הכוחות את המארגנים בשלבי התארגנות ראשוניים. הציוד הלוגיסטי וההגברה נתפסו על ידי המשטרה, והמארגנים הועברו לחקירה. מהמשטרה נמסר כי תופגן "אפס סובלנות" כלפי הפרת הנחיות מצילות חיים, וכי המאמץ המבצעי לאיתור וסיכול אירועים בלתי חוקיים יימשך בנחישות בכל הגזרות.