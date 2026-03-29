כיכר השבת
"הכל מתפרק"

מסיבת יום ההולדת הפכה לזירת הרס: 30 איש בבית שספג פגיעה ישירה | צפו

תיעוד דרמטי של פיקוד העורף מראה כיצד ממ"ד הציל כמעט 30 איש בחגיגת יום הולדת מפגיעת טיל ישירה: "כל החלונות עפו. המזגנים עפו מהמקום.אם הייתי נשאר פה בחדר, כנראה שהיית רואה אותי עדיין על המיטה" (בארץ)

תיעוד חדש שפרסם היום (ראשון) פיקוד העורף מציג זירות הרס קשות כתוצאה מפגיעת טיל ישירה בשפלה, וממחיש כיצד הקפדה על הנחיות הצילה חיים בתוך שניות.

באחד הבתים, הפגיעה התרחשה בעיצומה של חגיגת יום הולדת משפחתית שבה שהו כמעט 30 בני אדם, בהם ילדים ונכדים. "חגגנו פה יום הולדת לבעלי עם כל הנכדים והילדים, כמעט 30 איש", מספרת שמחה, על רקע ההריסות. "הייתה התרעה, לאחר מכן כולנו ירדנו לממ"ד של הבת שלי, ואנחנו שומעים במו אזנינו את הכל מתפרק. עלינו הביתה ואני רואה את הבית שלי מפורק, כל החלונות והתריסים".

הנזק בתוך המבנה כבד במיוחד, כשחלונות נעקרו ממקומם והדף עוצמתי חדר לחדרי השינה. קורן בדלר, שחדרו ספג פגיעה קשה, הציג את המיטה המכוסה בשברים ואמר: "כפי שאתה רואה את הנזק, כל החלונות עפו. המזגנים עפו מהמקום. אם הייתי נשאר פה בחדר, כנראה שהיית רואה אותי עדיין על המיטה".

קורן הדגיש את החשיבות הקריטית של המשמעת העצמית והוסיף כי "צריך להישמע לכל ההתרעות של פיקוד העורף ולהישמע לכללים".

אל"מ עודד רבבי, מפקד נפת הר טוב בפיקוד העורף, הגיע לזירה וסיכם את האירוע כהוכחה ליעילות המרחב המוגן. "אנחנו נמצאים כרגע בזירת הרס, פגיעות מהדף פגעו בלא מעט בתים וגרמו לנזק רב", ציין רבבי.

"העובדה שאת האתר הזה אנחנו מסיימים עם רק פצועים קל, היא הוכחה נוספת שצריך להישמע להנחיות פיקוד העורף. האזרחים בסוף נשמעו להנחיות, רצו למרחבים המוגנים עם קבלת ההתרעה הראשונה, ובזכות זה ניצלו". בפיקוד העורף שבים ומזכירים כי המשמעת האזרחית והכניסה המיידית לממ"ד הן אלו שמפרידות בין פגיעה ברכוש לבין אובדן בנפש.

תגידו ,למה חייבים לאמר ש""מיליונים ירדו למיקלטים""בלי זה הידיעה לא מספיקה ? שבצד השני ימחאו לעצמם כפיים ?
