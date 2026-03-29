מתקפה איראנית בכווית: שדה התעופה בוער שלושה ימים ברצף

שדה התעופה הבינלאומי של כווית עמד בימים האחרונים במוקד של סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, אשר הסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל. בעוד כוחות הכיבוי נאבקו במשך קרוב לשלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה.

ביום שבת, ה-28 במרץ 2026, הותקף שדה התעופה הבינלאומי של כווית על ידי מספר כטב"מים שגרמו לנזק משמעותי למערכת המכ"ם במקום. דובר רשות התעופה האזרחית במדינה מסר מאוחר יותר כי התקיפות בוצעו על ידי איראן, שלוחותיה והסיעות החמושות הנתמכות על ידה. למרות הנזק הכבד לרכוש ולמערכות המבצעיות, סוכנות הידיעות המדינית KUNA דיווחה כי לא היו נפגעים בנפש באירוע.

במקביל לדיווחים על הפגיעה במערכות המכ"ם, הודיעו שירותי הכבאות בכווית כי עלה בידם להשתלט על שריפת ענק שפרצה במיכלי דלק בנמל התעופה בעקבות תקיפת כטב"ם קודמת שהתרחשה ביום רביעי. השריפה בערה במשך 58 שעות רצופות והלהבות התפשטו במהירות, דבר שהפך את השליטה באירוע לקשה במיוחד עבור כוחות ההצלה.

הפגיעה במיכלי אחסון הדלק גרמה לכך ששדה התעופה בער במשך כמעט שלושה ימים עד לסיום פעולות הכיבוי בשבת. אירועים אלו מדגישים את ההסלמה הביטחונית באזור ואת הפגיעות של תשתיות התעופה האזרחיות מול איומי הכטב"מים.