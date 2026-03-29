כיכר השבת
שרפות ענק

מתקפה איראנית בכווית: שדה התעופה בוער שלושה ימים ברצף

שדה התעופה הבינלאומי של כווית עמד בימים האחרונים במוקד סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, שהסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל| בעוד כוחות הכיבוי נאבקו כמעט שלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה (העולם הערבי)

1תגובות
שדה התעופה הבינלאומי של כווית עמד בימים האחרונים במוקד של סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, אשר הסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל. בעוד כוחות הכיבוי נאבקו במשך קרוב לשלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה.

ביום שבת, ה-28 במרץ 2026, הותקף שדה התעופה הבינלאומי של כווית על ידי מספר כטב"מים שגרמו לנזק משמעותי למערכת המכ"ם במקום. דובר רשות התעופה האזרחית במדינה מסר מאוחר יותר כי התקיפות בוצעו על ידי , שלוחותיה והסיעות החמושות הנתמכות על ידה. למרות הנזק הכבד לרכוש ולמערכות המבצעיות, סוכנות הידיעות המדינית KUNA דיווחה כי לא היו נפגעים בנפש באירוע.

במקביל לדיווחים על הפגיעה במערכות המכ"ם, הודיעו שירותי הכבאות בכווית כי עלה בידם להשתלט על שריפת ענק שפרצה במיכלי דלק בנמל התעופה בעקבות תקיפת כטב"ם קודמת שהתרחשה ביום רביעי. השריפה בערה במשך 58 שעות רצופות והלהבות התפשטו במהירות, דבר שהפך את השליטה באירוע לקשה במיוחד עבור כוחות ההצלה.

הפגיעה במיכלי אחסון הדלק גרמה לכך ששדה התעופה בער במשך כמעט שלושה ימים עד לסיום פעולות הכיבוי בשבת. אירועים אלו מדגישים את ההסלמה הביטחונית באזור ואת הפגיעות של תשתיות התעופה האזרחיות מול איומי הכטב"מים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
לא האמנתי עד כמה המפרציות כאלה חלשות. הן יושבות ומחכות שיפוצצו אותן. לא תוקפות ולא עושות כלום.
יאיר

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר