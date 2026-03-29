מכה אסטרטגית

פגיעה בבסיס אמריקאי בסעודיה: 12 פצועים ונזק למטוס E-3 Sentry

מתקפת טילים וכטב"מים איראנית על בסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" הובילה לפציעתם של 12 חיילים אמריקאים ולנזק כבד לכוח האווירי | האירוע מוגדר כאחת הפרצות החמורות ביותר במערכות ההגנה של ארה"ב מאז החל העימות הישיר מול איראן (חדשות בעולם)

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) (צילום: צבא ארה"ב -רשתות)

ביום שישי האחרון (27 במרץ), שיגרה מתקפה משולבת ומדויקת לעבר הבסיס האמריקאי בסעודיה. לפי הדיווחים, 12 אנשי שירות נפצעו בתקיפה – שניים מהם באורח קשה ועשרה נוספים אובחנו עם זעזוע מוח כתוצאה מהפיצוצים העזים.

הנזק האסטרטגי הכבד ביותר נרשם בפגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) – מטוס שליטה, בקרה וביון מהמתקדמים בעולם. מטוס זה משמש כמרכז בקרה מוטס המאפשר למפקדים לנהל את שדה הקרב ולזהות איומים ממרחק מאות קילומטרים.

בסיס הנסיך סולטאן בסעודיה נחשב לאחד המתקנים האסטרטגיים המרכזיים של ארצות הברית באזור המפרץ. הבסיס, הממוקם סמוך לריאד, משמש כמרכז פעילות אווירית מתקדם וכולל מערכות הגנה, שליטה ובקרה מהמתקדמות בעולם.

בשנים האחרונות חזרה אליו נוכחות אמריקאית משמעותית, בעיקר על רקע המתיחות מול איראן והצורך לחזק את ההגנה האווירית באזור.

מומחים צבאיים מדגישים כי הפגיעה במטוס היא "עניין עצום", שכן היא פוגעת ביכולת של ארה"ב לראות את המתרחש במפרץ ולשמור על מודעות מצבית בשטח. בנוסף למטוס הביון, נפגעו במתקפה גם מספר מטוסי תדלוק אמריקאיים.

המתקפה מגיעה כחלק מגל התגובה האיראני למבצע "זעם אפי", שבו פתחו ארה"ב וישראל במטרה להפיל את השלטון בטהראן.

נכון לעכשיו גורמים אמריקאים אישרו שהייתה תקיפה איראנית על בסיס בסעודיה, אך טרם התקבל אישור רשמי לכך מצבא ארה"ב או מהפנטגון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

