פגיעה בבסיס אמריקאי בסעודיה: 12 פצועים ונזק למטוס E-3 Sentry

ביום שישי האחרון (27 במרץ), שיגרה איראן מתקפה משולבת ומדויקת לעבר הבסיס האמריקאי בסעודיה. לפי הדיווחים, 12 אנשי שירות נפצעו בתקיפה – שניים מהם באורח קשה ועשרה נוספים אובחנו עם זעזוע מוח כתוצאה מהפיצוצים העזים.

הנזק האסטרטגי הכבד ביותר נרשם בפגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) – מטוס שליטה, בקרה וביון מהמתקדמים בעולם. מטוס זה משמש כמרכז בקרה מוטס המאפשר למפקדים לנהל את שדה הקרב ולזהות איומים ממרחק מאות קילומטרים.

בסיס הנסיך סולטאן בסעודיה נחשב לאחד המתקנים האסטרטגיים המרכזיים של ארצות הברית באזור המפרץ. הבסיס, הממוקם סמוך לריאד, משמש כמרכז פעילות אווירית מתקדם וכולל מערכות הגנה, שליטה ובקרה מהמתקדמות בעולם.

רחפן ב-200 דולר השמיד מסוק אמריקאי: צפו בתיעוד המביך דוד הכהן וב. ניסני | 28.03.26

בשנים האחרונות חזרה אליו נוכחות אמריקאית משמעותית, בעיקר על רקע המתיחות מול איראן והצורך לחזק את ההגנה האווירית באזור.

מומחים צבאיים מדגישים כי הפגיעה במטוס היא "עניין עצום", שכן היא פוגעת ביכולת של ארה"ב לראות את המתרחש במפרץ ולשמור על מודעות מצבית בשטח. בנוסף למטוס הביון, נפגעו במתקפה גם מספר מטוסי תדלוק אמריקאיים.

המתקפה מגיעה כחלק מגל התגובה האיראני למבצע "זעם אפי", שבו פתחו ארה"ב וישראל במטרה להפיל את השלטון בטהראן.

נכון לעכשיו גורמים אמריקאים אישרו שהייתה תקיפה איראנית על בסיס בסעודיה, אך טרם התקבל אישור רשמי לכך מצבא ארה"ב או מהפנטגון.