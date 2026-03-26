"ברוכים הבאים לאיראן, חביבי": משמרות המהפכה בסרטון לוחמני 

"אתם עומדים לפגוש את המאסטרים (נטולי הקסדות?) של לוחמת הקרקע" -סרטון משמרות המפכה ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

המתיחות בין וושינגטון לטהרן שוברת שיאים חדשים על רקע דיווחים על פריסה צבאית מסיבית של ארצות הברית באזור כאשר הפנטגון הורה לאלפיים לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 המפורסמת להתפרס במזרח התיכון - שהם חלק מ"כוח התגובה המיידית" המאומן למשימות מורכבות בטווח זמן קצר ביותר.

הנשיא דונלד טראמפ החריף את הטון והבהיר כי הוא אינו פוסל אפשרות של הצבת "מגפיים על הקרקע" על אדמת איראן עצמה, מהלך שיסמן את תחילתו של עימות קרקעי ישיר.

בתגובה למהלכים האמריקאיים, החלו להופיע ברשתות החברתיות תכני תעמולה של מערך המדיה של משמרות המהפכה. המסר המרכזי שמופץ פונה ישירות לחייל האמריקאי בטון לעגני ומאיים כאחד: "לכל החיילים האמריקאים! אתם עומדים להתמודד מול המאסטרים האמיתיים של לוחמת הקרקע: ברוכים הבאים לאיראן, חביבי!". מדובר בחלק מלוחמת תודעה שמטרתה להרתיע את הכוחות האמריקאיים לפני הגעתם.

בנוסף למסר הוויראלי, משמרות המהפכה הפיצו סרטון לעגני המציג טילים שעליהם תמונתו של הנשיא טראמפ. במקביל, שוגרו איומים מפורשים לפיהם כל פגיעה בתשתיות האנרגיה או החשמל של איראן תיענה בתגובה קשה נגד מתקנים אסטרטגיים ישראליים.