כיכר השבת
מה זה שם בשמים?

זמזום שהפך לסיוט: המתיחה המצמררת שמשגעת את סעודיה 

בעוד כטב"מים איראניים חותכים את שמי סעודיה, הרשתות החברתיות בסועדיה מוצפות מתיחות המשחזרות את צליל הכלים המתאבדים | בערים שנחשבו למבצרי ביטחון ושלווה, הפחד הפך למציאות יומיומית מטלטלת (העולם הערבי)

הטרנד בסעודיה
הטרנד בסעודיה| צילום: צילום: רשתות חברתיות
הטרנד בסעודיה (צילום: רשתות חברתיות )

שנת 2026 תיזכר כשנה שבה האיום האיראני הגיע ללב המדינות העשירות ביותר בעולם. סעודיה, איחוד האמירויות ובחריין, שהבטיחו לאזרחיהם לאורך שנים סדר וביטחון מופתי, מוצאות את עצמן כעת תחת מטר של טילים וכטב"מים שחודרים את מערכי ההגנה המתקדמים.

התיעודים מנסיכיות המפרץ מגיעים לא רק מזירות הפיצוצים בשדות הנפט או בשגרירויות בריאד, אלא מהרחובות עצמם: תושבים מקומיים החלו להשתמש ברמקולים כדי להשמיע את הזמזום המזוהה של כטב"מי ה"שהד" האיראניים כחלק ממתיחות ויראליות שמעוררות בהלה המונית ומתעדות את רגעי החרדה.

המציאות הזו שינתה את חייהם של אזרחי המפרץ מן הקצה אל הקצה, כשהם חווים לראשונה חדירה של איום ישיר וממושך ללב מרכזי המגורים והכלכלה שלהם.

על רקע זמירות הפסקת האש של טראמפ, הזירה הדיפלומטית רותחת, כאשר מדינות המפרץ, יחד עם ישראל, הן הגורם העיקרי המפעיל כעת לחץ כבד על הממשל בארה"ב לחסום כל אפשרות להפסקת אש. הן דורשות מענה נחרץ לאיום שערער את ביטחונן, ומסרבות לעצור את הלחימה עד להסרת הסכנה האיראנית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר