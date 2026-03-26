זמזום שהפך לסיוט: המתיחה המצמררת שמשגעת את סעודיה 

שנת 2026 תיזכר כשנה שבה האיום האיראני הגיע ללב המדינות העשירות ביותר בעולם. סעודיה, איחוד האמירויות ובחריין, שהבטיחו לאזרחיהם לאורך שנים סדר וביטחון מופתי, מוצאות את עצמן כעת תחת מטר של טילים וכטב"מים שחודרים את מערכי ההגנה המתקדמים.

התיעודים מנסיכיות המפרץ מגיעים לא רק מזירות הפיצוצים בשדות הנפט או בשגרירויות בריאד, אלא מהרחובות עצמם: תושבים מקומיים החלו להשתמש ברמקולים כדי להשמיע את הזמזום המזוהה של כטב"מי ה"שהד" האיראניים כחלק ממתיחות ויראליות שמעוררות בהלה המונית ומתעדות את רגעי החרדה.

המציאות הזו שינתה את חייהם של אזרחי המפרץ מן הקצה אל הקצה, כשהם חווים לראשונה חדירה של איום ישיר וממושך ללב מרכזי המגורים והכלכלה שלהם.

על רקע זמירות הפסקת האש של טראמפ, הזירה הדיפלומטית רותחת, כאשר מדינות המפרץ, יחד עם ישראל, הן הגורם העיקרי המפעיל כעת לחץ כבד על הממשל בארה"ב לחסום כל אפשרות להפסקת אש. הן דורשות מענה נחרץ לאיום שערער את ביטחונן, ומסרבות לעצור את הלחימה עד להסרת הסכנה האיראנית.