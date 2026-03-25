מכה אמריקנית במערב עיראק: תקיפה קטלנית נגד כוחות איראן

על פי דיווח רשמי של משרד ההגנה העיראקי, התקיפה כוונה נגד בסיס במחוז אל-אנבר בעיראק וחטיבת ההנדסה של האתר, שבו פעלו כוחות ה"חשד א-שעבי" (PMF - המיליציות הפרו-איראניות ששולבו רשמית במנגנוני הביטחון), והובילה למותם של שבעה אנשים ולפציעתם של 13 נוספים.
התקיפה, שהחלה הבוקר (רביעי) בשעה 9:00 בבוקר, בוצעה על ידי מטוסים במעורבות מטוסי A-10 ולאחריה נפתח ירי ארטילרי מהאוויר. עדי ראייה דיווחו על תימרות עשן כבדות העולות מתוך המתקנים הרפואיים, בזמן שצוותי חילוץ והצלה החלו לסרוק את ההריסות בחיפוש אחר ניצולים.
משרד ההגנה העיראקי פרסם הודעת גינוי חריפה, בה הגדיר את האירוע כ"תוקפנות נפשעת" ו"הפרה בוטה של נורמות וחוקים בינלאומיים האוסרים פגיעה במתקנים רפואיים".
בהודעה הודגש כי הקורבנות מילאו את "חובתם הלאומית וההומניטרית" בעת שנפגעו. "התקפות פחדניות אלו לא ירתיעו את הצוותים שלנו", נמסר מהמשרד, שהוסיף כי עיראק "שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הצעדים המשפטיים הדרושים" בתגובה לתקיפה.
רקע של מתח אזורי האירוע הדרמטי מתרחש פחות מיממה לאחר פגישת חירום שכינס ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע אל-סודאני, עם המועצה השריית לביטחון לאומי. במישיבה זו הודגש כי רק למדינה ולמוסדותיה הרשמיים יש את הסמכות להחליט בנושאי "מלחמה ושלום", וכי עיראק פועלת לשמור על מדיניות מאוזנת שתרחיק אותה ממוקד הקונפליקטים האזוריים.
בעוד כוחות הביטחון העיראקיים הונחו לאחרונה לפעול בנחישות נגד גורמים המבצעים תקיפות על מוסדות מדינה ומשלחות דיפלומטיות, המועצה גם אישרה את הזכות ל"הגנה עצמית לגיטימית" מפני תקיפות אוויריות על בסיסי ביטחון.
