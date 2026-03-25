מכה אמריקנית במערב עיראק: תקיפה קטלנית נגד כוחות איראן

תקיפות אוויריות אמריקאיות בבסיס צבא עיראקי בחבניה

על פי דיווח רשמי של משרד ההגנה העיראקי, התקיפה כוונה נגד בסיס במחוז אל-אנבר בעיראק וחטיבת ההנדסה של האתר, שבו פעלו כוחות ה"חשד א-שעבי" (PMF - המיליציות הפרו-איראניות ששולבו רשמית במנגנוני הביטחון), והובילה למותם של שבעה אנשים ולפציעתם של 13 נוספים.

התקיפה, שהחלה הבוקר (רביעי) בשעה 9:00 בבוקר, בוצעה על ידי מטוסים במעורבות מטוסי A-10 ולאחריה נפתח ירי ארטילרי מהאוויר. עדי ראייה דיווחו על תימרות עשן כבדות העולות מתוך המתקנים הרפואיים, בזמן שצוותי חילוץ והצלה החלו לסרוק את ההריסות בחיפוש אחר ניצולים.

מטוס A-10 תקף הבוקר בסיס בעיראק.