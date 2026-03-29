אולטימטום טורקי לארה"ב: "תגובה צבאית מיידית" אם כוחות כורדיים יתקפו באיראן

המתח בציר אנקרה-וושינגטון בשיאו: טורקיה מבהירה כי לא תשלים עם שיתוף פעולה אמריקאי-כורדי נגד טהראן ומזהירה מפני ערעור היציבות האזורית | משרד ההגנה הטורקי הודיע כי הוא עוקב בדריכות אחר פעילות ארגון ה-PJAK, בעוד דיווחים חושפים התייעצויות חשאיות בין המיליציות הכורדיות לארה"ב (חדשות בעולם)

מתיחות ביטחונית חדשה במזרח התיכון: טורקיה הודיעה רשמית כי היא עוקבת מקרוב אחר פעולותיו של ארגון הטרור הכורדי-איראני PJAK, המאיים לדבריה על ביטחון איראן ועל היציבות האזורית כולה. הצהרה זו מגיעה על רקע דיווחים כי קבוצות כורדיות קיימו התייעצויות עם ארצות הברית בנוגע לאפשרות של תקיפת כוחות הביטחון האיראניים במערב המדינה, כחלק מהמערכה של ארה"ב וישראל נגד איראן.

במשרד ההגנה באנקרה הדגישו כי ה-PJAK, המקיים קשרים הדוקים עם ארגון ה-PKK, מלבה בדלנות אתנית ופוגע בשלום האזורי. טורקיה, חברת נאט"ו הנמצאת כעת במאמצים להשגת שלום עם ה-PKK בעיראק, הבהירה כי היא מתנגדת בתוקף לשיתוף פעולה של בעלת בריתה וושינגטון עם המיליציות הכורדיות באיראן.

המסר הטורקי הפך לאולטימטום מפורש: תגובה צבאית טורקית תגיע באופן מיידי אם כוחות כורדיים יקחו חלק בתקיפות נגד איראן. עמדה נחרצת זו מסבכת באופן משמעותי את התוכניות האמריקאיות להסתייע בקבוצות כורדיות לצורך מבצעים במערב איראן, כאשר אנקרה רואה בכך קו אדום ביטחוני.

