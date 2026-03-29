פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) פרסם ברשת החברתית X סרטון המציג את היקף הפעילות המבצעית נגד מטרות איראניות. בתיעוד ניתן לראות שיגור טילים מספינות מלחמה באזור, מטוסי קרב הממריאים מסיפוני נושאות מטוסים, ופגיעות מדויקות בכלי שיט של הצי האיראני.

לפי הודעת הפיקוד, כלי שיט אלו איימו והטרידו את נתיבי הסחר העולמיים במים האזוריים במשך עשרות שנים, אולם פעולות אלו הגיעו כעת לקיצן.

עוד נמסר בהודעת הפיקוד: במשך שנים ניסתה איראן לערער את היציבות הכלכלית והביטחונית של העולם דרך הטרדות ימיות, אך כעת מובהר כי הימים הללו תמו. זוהי עמידה איתנה של העולם החופשי המשיבה את הביטחון לנתיבי הים, ומבטיחה שחופש התנועה והמסחר יישארו מוגנים מפני כל איום.

העוצמה שהופגנה בשטח היא עדות לכך שמי שבוחר בדרך של הטרדה ואיומים, ייתקל בתגובה נחושה שתשיב את הסדר על כנו ותחזק את הביטחון הגלובלי.