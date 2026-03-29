ביטחון לנתיבי הים

"עידן ההטרדות הסתיים": ארה"ב חושפת תיעוד דרמטי של תקיפות על הצי האיראני

צבא ארה"ב שחרר סרטון המתעד תקיפות מדויקות על כלי שיט איראניים, כחלק מהתרחבות העימות במזרח התיכון | התיעוד מציג עוצמה צבאית חסרת פשרות שנועדה להבטיח את חופש השיט הבינלאומי ולהרתיע כוחות עוינים (חדשות בעולם)

ארה"ב תוקפת את הצי האיראני
פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) פרסם ברשת החברתית X סרטון המציג את היקף הפעילות המבצעית נגד מטרות איראניות. בתיעוד ניתן לראות שיגור טילים מספינות מלחמה באזור, מטוסי קרב הממריאים מסיפוני נושאות מטוסים, ופגיעות מדויקות בכלי שיט של הצי האיראני.

לפי הודעת הפיקוד, כלי שיט אלו איימו והטרידו את נתיבי הסחר העולמיים במים האזוריים במשך עשרות שנים, אולם פעולות אלו הגיעו כעת לקיצן.

עוד נמסר בהודעת הפיקוד: במשך שנים ניסתה איראן לערער את היציבות הכלכלית והביטחונית של העולם דרך הטרדות ימיות, אך כעת מובהר כי הימים הללו תמו. זוהי עמידה איתנה של העולם החופשי המשיבה את הביטחון לנתיבי הים, ומבטיחה שחופש התנועה והמסחר יישארו מוגנים מפני כל איום.

העוצמה שהופגנה בשטח היא עדות לכך שמי שבוחר בדרך של הטרדה ואיומים, ייתקל בתגובה נחושה שתשיב את הסדר על כנו ותחזק את הביטחון הגלובלי.

אני הבנתי מטראמפ שלאירן כבר אין חיל ים עוד מלפני שבוע. מאיפה נולדו פתאום כל הספינות האלה?
יורם

