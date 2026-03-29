שוטרי המחוז הצפוני וימ"ר אגף התנועה עצרו הבוקר (ראשון) צעיר בן 21, תושב כפר מנדא, בחשד לנהיגה בריונית ומסכנת חיים בכבישים ראשיים באזור הצפון.

המעצר בוצע בתום חקירה יזומה שנפתחה בעקבות תיעודים שהועלו לחשבון הטיקטוק של החשוד, בהם הוא נראה מבצע פעלולים מסוכנים על טרקטורון, נוסע על שני גלגלים בלבד ומתפרע בלב התנועה לעיני הנהגים ההמומים.

המרדף הדיגיטלי החל לאחר שחוקרי המשטרה נחשפו לסרטונים הוויראליים שפורסמו במרשתת. באמצעות פעולות חקירה מהירות, הצליחו בלשי ימ"ר את"ן (אגף התנועה) במחוז הצפוני לאתר את זהותו של הנהג ואת כלי הרכב המופיע בתיעוד – טרקטורון צהוב-שחור בולט.

עם גיבוש הראיות, פשטו הבוקר הכוחות על ביתו של החשוד, ביצעו את מעצרו ותפסו את הטרקטורון.