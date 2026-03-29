שוטרי המחוז הצפוני וימ"ר אגף התנועה עצרו הבוקר (ראשון) צעיר בן 21, תושב כפר מנדא, בחשד לנהיגה בריונית ומסכנת חיים בכבישים ראשיים באזור הצפון.
המעצר בוצע בתום חקירה יזומה שנפתחה בעקבות תיעודים שהועלו לחשבון הטיקטוק של החשוד, בהם הוא נראה מבצע פעלולים מסוכנים על טרקטורון, נוסע על שני גלגלים בלבד ומתפרע בלב התנועה לעיני הנהגים ההמומים.
המרדף הדיגיטלי החל לאחר שחוקרי המשטרה נחשפו לסרטונים הוויראליים שפורסמו במרשתת. באמצעות פעולות חקירה מהירות, הצליחו בלשי ימ"ר את"ן (אגף התנועה) במחוז הצפוני לאתר את זהותו של הנהג ואת כלי הרכב המופיע בתיעוד – טרקטורון צהוב-שחור בולט.
עם גיבוש הראיות, פשטו הבוקר הכוחות על ביתו של החשוד, ביצעו את מעצרו ותפסו את הטרקטורון.
במשטרה מבהירים כי פעילות זו היא חלק ממאבק מתמשך בבריונות הכביש ובעבירות תנועה חמורות המהוות סכנה ממשית לחיי אדם.
"הנהיגה הפרועה המשתקפת מהסרטונים אינה רק עבירת תנועה, אלא זלזול בוטה בחיי אדם," נמסר מהמשטרה. הטרקטורון הועבר להמשך הליכי תפיסה וחילוט, והנהג צפוי לעמוד בפני הליך משפטי מחמיר בגין מעשיו.
משטרת ישראל מדגישה כי היא פועלת לשינוי תרבות הנהיגה ולהגברת ההרתעה בכבישים, תוך שימוש בכלל האמצעים הטכנולוגיים והמודיעיניים העומדים לרשותה – גם במרחב הווירטואלי – כדי להגיע לעבריינים המסכנים את הציבור.
0 תגובות