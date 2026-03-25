פיקוד העורף פרסם הבוקר (רביעי) ברשתות החברתיות תיעוד ערוך ממצלמות אבטחה, המתעד את רגעי הפגיעה הישירה של הטיל האיראני אתמול בבוקר בתל אביב.

התיעוד, שמלווה בקריינות מפורטת, מציג את ההבדל הדרמטי בין מי שנכנסו למרחבים המוגנים לבין אלו שבחרו להמשיך בשגרה - והמחיר הכבד שכמעט שילמו.

"נפילה בשידור חי: תיעוד מטורף מהפגיעה הישירה במרכז הארץ מוכיח שוב - הנחיות פיקוד העורף פשוט מצילות חיים", נכתב בהודעה של פיקוד העורף לצד הסרטון.

"מצלמות האבטחה מזירת הנפילה בתל אביב מספרות את הסיפור כולו", נשמע קולו של הקריין בסרטון. "סיפורם של מי שמתמגנים וגם של אלה שבוחרים להסתכן וכמעט שמשלמים בחייהם.

"7:28 בבוקר. הנחיה מקדימה מתקבלת באזור. המצלמות מתעדות את תושבי הבניינים הסמוכים מתחילים להגיע אל המקלטים המשותפים".

התיעוד מראה כיצד תושבים רבים הגיבו באופן מיידי להנחיה המקדימה ופנו למרחבים המוגנים. "כעבור 3 דקות נשמעת אזעקה", ממשיך הקריין, "ורוב האזרחים ממהרים אל המרחבים המוגנים למעט כמה שממשיכים בעבודתם".

רגע הפגיעה: מכונית מתעופפת ורסיסים בכל מקום

"חולפות עוד דקה וחצי. ואז שימו לב לפגיעת ההדף העצומה שנקלטה במצלמות", מתאר הקריין את הרגע הדרמטי. "במקום הפגיעה נראית מכונית מתעופפת באוויר ולאחר מכן היא מתחילה לבעור. בכל האזור עפים רסיסים, חלונות מתנפצים אל הרחוב ושברים עצומים ממשיכים ליפול במשך שניות ארוכות לאחר הפגיעה".

התיעוד המזעזע מדגים את עוצמת הפגיעה ואת הסכנה הממשית שאיימה על כל מי שנמצא באזור. כזכור, הפגיעה הישירה בתל אביב גרמה להרס רב במבנה מגורים ולנזק לרכבים שעלו באש. בין הנפגעים היה גם חובש בכיר באיחוד הצלה שנחבל בראשו ובגפיו כתוצאה מההדף.

"גם האירוע הזה מוכיח שלא משנה מה סוג הטיל או מה הוא החימוש מי שמתמגן, פשוט מציל את חייו", מסכם הקריין את המסר המרכזי. "למרבה המזל ובזכות התנהגות האחראית של רוב מוחלט של התושבים. האירוע הזה נגמר בכמה פצועים קל. אל תהמרו על החיים שלכם".