כיכר השבת
בגילוי לב

שורדת השבי באזעקה המלחיצה: "הכי קיצוני שלי מאז שחזרתי"

רומי גונן, שורדת השבי, שיתפה כי פעמיים 'תפסה' אותה אזעקה כשהייתה בכביש: "ישר זורק אותי חזרה לחוסר אונים ופחד בלתי נשלט" | הישא שיתפה באומץ: "חווייתי את התקף החרדה הכי קיצוני שלי מאז שחזרתי" (אנשים)

רומי גונן עם אימה רגע אחרי השחרור (צילום: דובר צה"ל)

בגילוי לב ובאומץ שיתפה היום (חמישי) שורדת השבי רומי גונן בהתקף החרדה המשמעותי שעברה אחרי שתי אזעקות שנשמעו בעת שנסעה בכביש.

"שימו לב לאנשים שצריכים עזרה בחוץ", פנתה רומי לעוקביה בסטורי שהפך במהרה לוויראלי. היא תיארה כיצד המציאות הישראלית הדרוכה התנגשה עם המשקעים הנפשיים הכבדים שהיא נושאת עמה: "אותי תפסה האזעקה פעמיים בכביש, וזה ישר זורק אותי חזרה לחוסר אונים ופחד לא נשלט".

עבור מי ששרדה את השבי, קול האזעקה מהווה גם טריגר עוצמתי שמחזיר את הגוף והנפש למצבי קיצון. רומי לא היססה להודות במחיר הנפשי הכבד: "חוויתי את התקף החרדה הכי קיצוני שלי מאז שחזרתי והייתי לבד. הפחד היה פשוט בלתי נשלט".

היא הוסיפה כי מצאה קרן אור בדמותם של עוברי אורח שזיהו את המצוקה. "ברוך השם שיש אנשים טובים שישר נרתמו לעזור לי ובזכותם יצאתי מזה", כתבה בהודיה עמוקה. היא כינתה את האנשים שסייעו לה "מלאכים" והדגישה כמה התרגשה לגלות את הערבות ההדדית הישראלית ברגע הכי קשה שלה.

מעבר לשיתוף האישי, בחרה רומי להשתמש בבמה שלה כדי להעלות מודעות למצבם של שורדים ופגועי טראומה אחרים המסתובבים בינינו. "יש עוד מלא כמוני שמסתובבים בחוץ ואולי צריכים עזרה", הזכירה לציבור. "אל תתעלמו. תיגשו, תעזרו".

לפוסט צירפה תמונה שבו נראית כשהיא דומעת, פניה מותשות ועיניה משדרות את אותו פחד עמוק עליו כתבה.

פעם ראשונה שחוויתי אזעקה בחוץ .לא היה לי קל.הייתי ברחובות.אחרי האזעקה עליתי עם עוד מספר בנות לאוטובוס.והנהג שאל אותנו .איך היה לנו האזעקה.אני אישה חרדית .ובד"כ .לא צריכה ,שאנשים זרים יתעניינו בי.אבל אחרי אותה אזעקה בלי ממ"ד.זה היה לי מאוד משמעותי.אותו נהג .לא יודע עד כמה...
לאה

