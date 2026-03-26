לקראת הפסקת אש?

"הרבה דם על הידיים": נתניהו בסרטון נוסף על התקדמות המלחמה | צפו

בסרטון שפרסם בשעת צהרים, אמר ראש הממשלה נתניהו כי התקיפות באיראן נמשכות "בעוצמה" | התייחס לחיסולו של מפקד חיל הים במשמרות המהפכה: "לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז"

ראש הממשלה פרסם היום (חמישי) בשעת צהרים סרטון קצר בן 23 שניות שבו התייחס למלחמה ב - ברקע הדיווחים על כוונה אמריקנית להתכנס לקראת סיום המלחמה, ייתכן כבר בימים הקרובים.

״אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני", הצהיר נתניהו.

בשלב הזה התייחס לחיסולו של מפקד חיל הים במשמרות המהפכה אמש בידי ישראל ואמר כי "לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז".

נתניהו חתם: "זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידתנו ארצות הברית, במטרה המשותפת להשיג את מטרות המלחמה״.

אתמול אמר נתניהו בשיחה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי רשויות מקו העימות, שבו השתתף בזום כי: "סוגיית פירוק החיזבאללה עומדת לנגד עינינו. זה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. אבל מנוי וגמור איתנו לעשות הכל כדי לשנות את המצב בלבנון מן היסוד".

הקשקשן הקבוע מלהטט בדעת ההמון הנבער ביביסטים בלעז צעירים ומתלהבים בתחילת המלחמה "תכף נעמוד יחד עם העם האיראני" אח"כ שרואה שזה לא הולך "זה תלוי בעם האיראני" אח"כ שמריח סיום מלחמה מוציא לכלוך על המוסד וברגע ועכשיו שמבין שארה"ב הולכת להפסקת אש "מטרות משותפות שלנו ושל האמריקאים" קשקשן היית ונשארת במק
שמוליק

