ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (חמישי) בשעת צהרים סרטון קצר בן 23 שניות שבו התייחס למלחמה באיראן - ברקע הדיווחים על כוונה אמריקנית להתכנס לקראת סיום המלחמה, ייתכן כבר בימים הקרובים.

״אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני", הצהיר נתניהו.

בשלב הזה התייחס לחיסולו של מפקד חיל הים במשמרות המהפכה אמש בידי ישראל ואמר כי "לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז".

נתניהו חתם: "זוהי עוד אחת מהדוגמאות של שיתוף הפעולה בינינו לבין ידידתנו ארצות הברית, במטרה המשותפת להשיג את מטרות המלחמה״.

אתמול אמר נתניהו בשיחה עם פורום מנכ"לי משרדי הממשלה וראשי רשויות מקו העימות, שבו השתתף בזום כי: "סוגיית פירוק החיזבאללה עומדת לנגד עינינו. זה קשור גם במערכה הכוללת עם איראן, שהיא עדיין בעיצומה בניגוד למה שמדווח בתקשורת. אבל מנוי וגמור איתנו לעשות הכל כדי לשנות את המצב בלבנון מן היסוד".