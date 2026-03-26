סרטון ממצלמת אבטחה שפורסם היום (חמישי) ברשתות החברתיות של פיקוד העורף חושף את רגעי האימה ואת הנס הגדול שאירע באחת הנפילות בארץ בימים האחרונים.

בתיעוד נראית רעייתו של איאד כשהיא חוזרת ממשמרת עבודה ואוספת את בנה. בדיוק באותו רגע נשמעה אזעקה, והאם פעלה בקור רוח מרשים: היא החנתה את הרכב במהירות ומיהרה עם הילד למחסה הקרוב ביותר – פתח של בניין סמוך.

שניות בודדות לאחר שהשניים נכנסו למבנה, נחת טיל ישירות בקרבת מקום. עוצמת הפיצוץ והדף האדיר נראים היטב בסרטון, כאשר רכבה של האם מועף באוויר כמו צעצוע, מתהפך ונוחת במרחק של מספר מטרים כשהוא מרוסק לחלוטין.

עיסא איאד, שחזר לזירת האירוע כדי לצפות בנזק הכבד, סיפר בהתרגשות: "האישה הלכה להביא את הילד אחרי משמרת עבודה. בדרך חזרה הייתה אזעקה, היא זרקה את האוטו בחנייה וברחה פנימה לקבל מחסה. היא והילד נכנסו לדלת, וההדף פשוט זרק אותם פנימה עוד חמישה-שישה מטרים. אם הם היו נשארים עוד חצי דקה בחוץ – הם לא היו בחיים".

למרות הנזק הכבד לרכוש, כולל הרכב המרוסק והבור העמוק שנפער בכביש, איאד מדגיש כי הדבר החשוב ביותר הוא חיי האדם. "ברוך השם שהם בחיים, זה הכי חשוב לי. רכבים ובית זה שטויות", הוא אומר.

בפיקוד העורף משתמשים בתיעוד כדי לשוב ולהדגיש את חשיבות הציות להנחיות. המקרה של משפחת איאד מוכיח באופן חד-משמעי כי המעבר למרחב מוגן או מחסה בתוך דקות ספורות הוא ההבדל בין חיים למוות. "כל בן אדם ששומע להוראות פיקוד העורף – הוא מקבל חיים חדשים. מי שלא שומע, זו בעיה", מסכם איאד את החוויה המטלטלת שעברה משפחתו.

בפיקוד העורף מזכירים: בהישמע אזעקה, יש להיכנס למרחב מוגן ולשהות בו 10 דקות – הנחיות אלו מצילות חיים.