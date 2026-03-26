שינוי מדאיג ומכוון זוהה בימים האחרונים במגמת השיגורים מאיראן

במערכת הביטחון מזהים בימים האחרונים שינוי מדאיג ומכוון במגמת השיגורים מאיראן. על פי הדיווח של אלמוג בוקר בחדשות 12 היום (חמישי), קיימת הלימה בין ההחלטות שמתקבלות בישראל על הקלות בהנחיות פיקוד העורף לבין בחירת יעדי התקיפה של המשטר האיראני.

נראה כי המטרה המרכזית של טהראן היא לשבש את ניסיונות החזרה לשגרה ולפגוע בנקודות שבהן המדינה מבקשת לפתוח מחדש את המשק והפעילות הציבורית.

הנתונים מצביעים על כך שטווח הירי הורחב משמעותית לעבר אזורים שהוגדרו כ"צהובים" ולא ספגו ירי אינטנסיבי. בין היעדים הבולטים שסומנו על ידי האיראנים ניתן למצוא את יישובי עוטף עזה, העיר אילת ודרום הנגב - שם נרשם זינוק בכמות השיגורים מיד לאחר הקלות בנחיות.

בנוסף, מזהים בישראל מאמץ מכוון לפגוע בנמל התעופה בן גוריון, כחלק מהניסיון האיראני להטיל מצור אווירי ולמנוע את תפקודו של השער המרכזי למדינה.

אל מול האיום המתגבר, חיל האוויר ומערך ההגנה האווירית נמצאים בפריסה רחבה ומתוגברת סביב מתקנים אסטרטגיים. המאמץ מתמקד לא רק ביירוט הפיזי של הטילים, אלא גם ביכולת לתת התרעה ממוקדת שתאפשר המשך פעילות ככל הניתן מבלי להכניס אזורים שלמים להסגר מיותר. גורמי ביטחון מציינים כי הדינמיקה הזו מחייבת את ישראל לנהל "כלכלת חירום" גמישה במיוחד, שבה ההנחיות משתנות במהירות בהתאם לאיומים המתפתחים מהמזרח.

המסר האיראני, כך נראה, הוא ניסיון להוכיח כי "אין מקום בטוח" וכי כל הקלה בתוך ישראל תיענה בניסיון פגיעה ממוקד, במטרה לשחוק את כושר העמידה של העורף הישראלי ולהעביר את המלחמה משדה הקרב הצבאי אל תוך הבית של כל אזרח ואזרח.