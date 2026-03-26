כיכר השבת
מעצר בזמן אמת

תיעוד דרמטי: השוטרים חסמו את הרכב החשוד ומנעו ממנו להימלט 

במסגרת מרדף אחר חשוד במכירת סמים בוצעה עסקה מבוקרת באמצעות שוטר שפעל בזהות בדויה | במקביל נפרסו כוחות משטרה גלויים וסמויים בצירים המרכזיים, במטרה לאתר ולעצור את החשוד בזמן אמת | תוך זמן קצר בוצע המעצר (בארץ)

המרדף והמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות יזומה וממוקדת של שוטרי תחנת באר שבע, בשיתוף לוחמי יחידת סה״ר, פעלו הכוחות כנגד חשוד המעורב בעבירות סחר בסמים מסוג קוקאין.

במסגרת הפעילות בוצעה עסקת סמים מבוקרת באמצעות שוטר שפעל בזהות בדויה, אשר יצר קשר עם החשוד והוביל להתקדמות העסקה.

במקביל נפרסו כוחות משטרה גלויים וסמויים בצירים המרכזיים, במטרה לאתר ולעצור את החשוד בזמן אמת.

החשוד יצא אתמול בנסיעה מהיישוב תל שבע לכיוון העיר אופקים ברכב פרטי, ותוך זמן קצר בוצע מעצרו תוך חסימת ציר תנועה ומניעת אפשרות להימלטות.

החשוד, תושב היישוב תל שבע בשנות ה-20 לחייו, נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת באר שבע. היום הוא הובא לדיון בבית משפט השלום, ובסיומו הורה בית המשפט על הארכת מעצרו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר