הסוד בתוך המגבת: נחשף המוח העברייני בכלא 'צלמון'

בבית הסוהר 'צלמון' שבצפון, חשבו האסירים שמצאו את המחבוא המושלם לחומרים אסורים – עמוק בתוך התפרים של מגבת הרחצה שלהם. אך לוחמי יחידת העילית ימ"ז (יחידה מחוזית) צפון הוכיחו שוב כי אין מקום שהם לא יגיעו אליו, כאשר חשפו במהלך פעילות מבצעית ממוקדת את הסליק היצירתי בשידור חי.
על פי הדיווח של שירות בתי הסוהר, הפעילות היזומה התבצעה במסגרת המאמץ המתמשך לשמירה על המשילות הכליאתית ומניעת החדרת אמצעים אסורים למתקני הכליאה. הלוחמים הגיעו לתא האסירים לחיפוש יסודי, כאשר במהלך הבדיקה התעורר חשד לגבי מגבת רחצה תמימה למראה.
הסליק המקצועי שנחשף
בבדיקה מדוקדקת של המגבת התגלו בתוך התפרים כדורי מרשם המחויבים בבליעה, כאלו שאסירים מנסים לאגור למטרות מסחר או שימוש עצמי חריג. הכדורים הוסלקו בצורה מקצועית בתוך התפרים, בניסיון להסתיר אותם מעיני הסוהרים במהלך בדיקות שגרתיות.
כפי שעולה מהפעילות הדומה שנערכה בעבר בבית הסוהר כרמל, שם נמצאו דוקרנים מאולתרים בתוך דלת השירותים, האסירים ממשיכים לפתח שיטות הסתרה יצירתיות יותר ויותר. במקרה הנוכחי, המחבוא בתוך תפרי המגבת נחשב למיקום מתוחכם במיוחד.
דין משמעתי ואפס סובלנות
הכדורים נתפסו מיד והועברו להמשך טיפול רפואי ומשמעתי. כלל האסירים החשודים במעורבות במקרה הועמדו לדין משמעתי פנימי וצפויים לענישה כבדה, בהתאם לנהלי שירות בתי הסוהר.
בשב"ס הבהירו כי לא יעברו לסדר היום על ניסיונות כאלו: "נמשיך לפעול בנחישות לסיכול החדרת חומרים אסורים, תוך שמירה על המשילות הכליאתית וביטחון המתקנים". הארגון הדגיש כי הפעילות היא חלק ממאמץ רחב לשמירה על הסדר והביטחון במתקני הכליאה.
יצוין כי בחודשים האחרונים מתגברת הפעילות המבצעית של יחידות העילית בבתי הסוהר, כפי שניתן לראות בפשיטה על אגף מחבלי חיזבאללה שבוצעה לאחרונה. לוחמי הכליאה ממשיכים להוכיח כי הם מחזיקים בשליטה מלאה על המתרחש בתוך כותלי בתי הסוהר, ללא כל פשרות.
0 תגובות