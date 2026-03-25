הנס של הילד בן ה-5 בקריית שמונה | צפו בסרטון

עיריית קריית שמונה מפרסמת על עוד נס שאירע בעיר - חלון זכוכית התנפץ על מיטת ילד בן 5 וחייו ניצלו בזכות החלטה נכונה של הוריו.

בסרטון מתוך הבית בקריית שמונה שנפגע מהדף כתוצאה מנפילה סמוכה היום לפנות בוקר (רביעי) נראה גודל הנס.

כתוצאה מההדף, חלון חדרו של ילד בן 5 התנפץ לרסיסים. אחד מהרסיסים נחת היישר על המיטה והכרית של הילד בה הוא ישן מדי לילה.

בעירייה אומרים כי "זוהי המציאות הבלתי נתפסת שבה חיים ילדי ותושבי קריית שמונה. כל יום הוא נס מחדש".