עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לימי הרחמים: צמד היוצרים דייויד טויב ומוישל'ה שניידר, הידועים בשם 'חברותא', משיקים את השיר החדש 'שוב חודש אלול' - יצירה נוגעת ללב המשלבת התוודות אישית עם תפילה עמוקה לקראת הימים הנוראים. השיר, שנכתב והולחן על ידי דייויד טויב, מגיע בתזמון מדויק לתקופה שבה הלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים.

בניגוד לסינגלים רבים שמציגים מסר חד־ממדי של התעוררות רוחנית, 'שוב חודש אלול' בנוי כדיאלוג כן ואמיתי עם עצמו. מצד אחד - ההתוודות על אלול שעבר ועל השנה שחלפה, על הקבלות שהפכו לנפילות ועל היעדים הרוחניים שלא צלחו. ומהצד השני - התפילה לסייעתא דשמיא ולכוחות חדשים כדי 'לקום ועוד לשוב' בתשובה שלמה גם באלול הזה. השילוב בין שני הקולות הללו יוצר מתח רגשי עוצמתי שמדבר אל כל אחד ואחד.

המסר המרכזי של השיר נוגע בנקודה עמוקה של תשובה ואמונה. זהו שיר שמזכיר לכולנו שנפילות הן חלק מהדרך, ושהחשוב הוא היכולת לקום שוב ושוב. 'שוב חודש אלול' הוא קריאה חמה ואוהבת שמבטאת את המאבק הפנימי של כל אחד מאיתנו, ומעניקה תקווה וחיזוק לכל מי שמרגיש שנכשל בשנה שעברה. את השיר מבצעים החברותא יחדיו, כשקולותיהם משתלבים בהרמוניה מרגשת שמוסיפה עומק לתוכן.

את העיבוד המוזיקלי וההפקה חתם דייויד טויב עצמו, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עדינה ומרגשת. המאסטרינג בוצע על ידי רונן הלל, שהעניק לשיר את האיכות הצלילית המקצועית. הפקת הקליפ כללה גם צילום ועריכת וידאו שבוצעו על ידי החברותא עצמם, תוך שמירה על האותנטיות והאינטימיות של המסר.

צילום מיוחד על קברו של רבי אבהו

בחירת מקום הצילום לקליפ אינה מקרית. החברותא בחרו לצלם את הקליפ על קברו של האמורא הקדוש רבי אבהו, הקבור בחוף הים בקיסריה. רבי אבהו ידוע באמרתו המפורסמת 'במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד' - אמרה שמתחברת באופן ישיר למסר המרכזי של השיר. הבחירה במקום זה מעידה על העומק והמחשבה שהושקעו ביצירה, ועל הרצון להעביר מסר של תקווה ואמונה ביכולת של כל אחד לשוב בתשובה שלמה.

הקליפ, שצולם על רקע נוף הים והטבע בקיסריה, משלב בין האסתטיקה החזותית לבין המסר הרוחני. הגרפיקה עוצבה על ידי Nadav - Graphic, שהוסיף שכבה נוספת של עומק ויופי לפרויקט. השילוב בין המוזיקה, המילים, המקום והצילום יוצר חוויה שלמה שמחברת את הצופה והמאזין ישירות לאווירת התקופה.