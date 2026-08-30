עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע את הקליפ האחרון והמרגש בסדרת 360Live של משה דוד וייסמאנדל. לאחר שורה של קליפים מרהיבים שתיעדו את מופע הענק בבנייני האומה, מגיע כעת הסיום המושלם - ביצוע סוחף של שיר השבת 'תנו שבח', בו מארח וייסמאנדל את הזמר יידל ורדיגר לדואט מיוחד במינו.

הקליפ החדש מתעד רגע מרגש מהמופע, כשאלפי בני ישיבות משתתפים בחוויה מוזיקלית עוצמתית. השיר 'תנו שבח', שהוא חלק מאלבומו של וייסמאנדל, מקבל במה מושלמת עם ההפקה המוזיקלית המרשימה של יואלי דיקמן, שניצח על המופע כולו ויצר מעטפת צלילית שמחברת את הקהל הרחב אל תוך האווירה המיוחדת.

בניגוד לקליפים רבים שמשוחררים כסינגלים בודדים, הפרויקט של 360Live מציע תיעוד שלם של מופע חי אמיתי. הבחירה לחתום את הסדרה דווקא עם 'תנו שבח' אינה מקרית - השיר, שנכתב במיוחד לשבת קודש, מביא מסר של הודיה והלל שמתאים לסיום מסע מוזיקלי מרגש. השילוב בין קולותיהם של וייסמאנדל וורדיגר יוצר הרמוניה מיוחדת שמעלה את הביצוע לרמה נוספת.

את הלחן יצר יואל הערש פוקס, והפקת הקליפ נחתמה על ידי נטא לוין. ההפקה המוזיקלית והניצוח של יואלי דיקמן, יחד עם מקהלת נשמה, יוצרים חוויה שלמה שמשלבת את האנרגיה של המופע החי עם איכות הפקה מקצועית. התוצאה היא קליפ שמצליח לשמר את הרגע המיוחד מהמופע ולהנגיש אותו לקהל הרחב.

סדרת 360Live של משה דוד וייסמאנדל הפכה לאחד הפרויקטים המרכזיים בעולם המוזיקה היהודית בתקופה האחרונה. כל קליפ בסדרה הציג זווית שונה מהמופע המרשים בבנייני האומה, כשכל אחד מהם הביא את הקהל אל תוך החוויה המיוחדת של אותו ערב. כעת, עם סיום הסדרה, מתברר שוייסמאנדל כבר מתכונן לשלב הבא - שחרור שורת חומרים חדשים לקראת אלבומו השני הקרב ובא.