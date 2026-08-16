ינון טייב מחדש את 'בזכרי על משכבי' בגרוב יהודי מפתיע

עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת חודש אלול: המוזיקאי והיוצר ינון טייב משיק את 'בזכרי על משכבי' - עיבוד עכשווי ומרענן בגרוב יהודי עם ניחוחות של מוזיקת עולם לפיוט העתיק המיוחס לרבי יהודה אבן בלעם. הפרויקט, שמגיע בתזמון מדויק לפתחם של ימי הרחמים והסליחות, מעניק זווית מוזיקלית רעננה ומפתיעה לאחד הקטעים הבולטים בתפילות הסליחות.

בניגוד לסינגלים רבים שנוצרים בתהליך הפקה מתוכנן, החיבור של טייב לפיוט הזה נולד מתוך חוויה מתמשכת במהלך התפילות. "יש לי קשר של שנים עם הפיוט הזה", הוא מספר. "בכל שנה כשהגענו ל'בזכרי על משכבי' בסליחות, שמעתי בתוכו באופן טבעי קצב וגרוv של רגאיי. משהו במשקל ובזרימה של המילים תמיד גרם לי לחשוב שיום אחד אקליט אותו ואתן לו את הפרשנות הזאת".

לצד המקצב הקצבי, טייב מתחבר גם לעומק המילים המתחננות, שנשענות על הפסוקים בספר דברי הימים ומביאות לחזית את בקשת הרחמים והתשובה. "השנה הרגשתי שהגיע הזמן להפוך את התחושה שמלווה אותי בכל סליחות ליצירה ממשית", הוא מסביר. "הרצון היה לקחת את האווירה העמוקה של אלול ולחבר אותה לשפה המוזיקלית שלי – מוזיקה יהודית מקורית ועכשווית".

בשנים שחלפו מאז יציאת אלבומו הראשון "בינתיים" לפני כ-14 שנה, המשיך טייב ליצור ולהוציא סינגלים מגוונים, ובהם "עושה שלום" ועיבוד הרגאיי ל"לכה דודי". לצד עבודתו באולפנו הביתי, שבו הוא יוצר ומפיק את השירים החדשים, משלב כיום טייב בין סדר יומו כאברך לבין הפקת אירועים בירושלים. "המוזיקה עבורי היא דרך לחבר בין יצירה עכשווית, מקורות יהודיים ומסר של אמונה והתקרבות", הוא מציין.

הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים שהושקו לקראת חודש אלול בעולם המוזיקה החסידית. בדומה לסינגל "אלול" של יעקב שוואקי ול"מרחם" של יענקי דסקל, גם טייב בחר להעניק לקהל יצירה שמתאימה לאווירה המיוחדת של התקופה. כל אחד מהאמנים מביא את הגישה המוזיקלית שלו לימי הרחמים - שוואקי עם המסר המקרב, דסקל עם העוצמה והמקהלות, וטייב עם הגרוv היהודי והניחוחות העולמיים.

"בזכרי על משכבי" מצטרף לסדרת סינגלים שהוציא טייב בחודשים האחרונים - "גור אריה יהודה", "ובנה אותה" ו"ויהי בנסוע הארון". השירים הללו מהווים תחנות בדרך לאלבום מלא ול"מסע אל הרוח" - מופע מוזיקלי-אישי, המשלב מוזיקה מקורית, סיפור אישי ודברי התעוררות מעולמות החסידות והקבלה, עם חיבור למעגל השנה והתאמה גם לערבי סליחות והתעוררות.

העיבוד החדש של טייב מצטרף למגמה רחבה יותר בעולם המוזיקה החסידית, שבה אמנים מחפשים דרכים חדשות להעניק לפיוטים עתיקים ביטוי מוזיקלי עכשווי. השילוב בין המסורת לבין סגנונות מוזיקליים מגוונים - מרגאיי ועד פופ - מאפשר לדור הצעיר להתחבר למקורות באופן רלוונטי ונגיש, תוך שמירה על העומק והמסר הרוחני המקורי.