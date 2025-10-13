כיכר השבת
השיחה המרגשת של נשיא המדינה עם אלון אהל | צפו בתיעוד 

נשיא המדינה ורעייתו שוחחו בדקות האחרונות (יום שני, הושענא רבה) עם אלון אוהל, ששוחרר הבוקר בחסד השם משבי חמאס חזרה ארצה למשפחתו | צפו בתיעוד המרגש (חדשות) 

״הפסנתר בבית הנשיא מחכה לך:״ נשיא המדינה ורעייתו שוחחו עם אלון אהל, ששב היום ארצה משבי חמאס.

נשיא המדינה ורעייתו שוחחו בדקות האחרונות (יום שני, הושענא רבה) עם אלון אוהל, ששוחרר הבוקר בחסד השם משבי חמאס חזרה ארצה למשפחתו.

הנשיא אמר לאלון: ״אלון, בשם כל עם ישראל, בשם כל מדינת ישראל - אנחנו כל כך דאגנו לך וכל כך שמחים ומאושרים! יש לך אמא מדהימה, אבא מדהים, אחות מדהימה ואח מדהים. חיבוק מעומק הלב״.

אלון השיב לנשיא: ״תודה רבה שליוותם את המשפחה שלי״.

מיכל רעיית הנשיא הוסיפה גם היא: ״יש לך משפחה מקסימה, ולכן אנחנו בטוחים שאתה מקסים. אנחנו מחכים להכיר אותך אישית״.

הנשיא חתם את השיחה בהזמנתו של אלון לנגן בפסנתר שבבית הנשיא: ״הפסנתר בבית הנשיא מחכה לך!״

