שורד השבי בכניסה לתחנת המשטרה: "תפסיקו לכתוש אותי ברשת, זה פוגע בי אישית"

שורד השבי רום ברסלבסקי התייצב הבוקר בתחנת משטרת לב תל אביב על מנת למסור עדות מפורטת בנוגע לאירוע התקיפה בו היה מעורב בשבת האחרונה | בפתח התחנה התייחס ברסלבסקי להשלכות האירוע וקרא לציבור להפסיק את גל הפרסומים נגדו ברשתות החברתיות (חדשות)

רום ברסלבסקי ביום חזרתו (צילום: ערן ירדני / לע"מ)

שורד השבי רום ברסלבסקי התייצב הבוקר (רביעי) בתחנת משטרת לב תל אביב על מנת למסור עדות מפורטת בנוגע לאירוע התקיפה בו היה מעורב בשבת האחרונה. בפתח התחנה התייחס ברסלבסקי להשלכות האירוע וקרא לציבור להפסיק את גל הפרסומים נגדו ברשתות החברתיות.

"התגובות הרעות שאני מקבל פוגעות בי באופן אישי. אני מבקש מהאנשים להפסיק לכתוש אותי ברשת", אמר ברסלבסקי והוסיף: "אני זה שקיבל פה בוקסים לפנים מאדם שיכור שלא שלט בעצמו". בדבריו תיאר את מצבו של החשוד בתקיפה, דיוויד זיטון, וציין כי הוא היה במצב של "אמוק עם ריח של סמים וריח של אלכוהול".

ברסלבסקי שיתף בתחושותיו הקשות כמי שחזר מהשבי ברצועת עזה ומצא עצמו קורבן לאלימות בתוך ישראל. "הוא פוצץ לי את הפנים והכניס אותי לטראומה שלא חשבתי שתקרה", סיפר. לדבריו, עוצמת האלימות שהופנתה כלפיו הזכירה לו מראות קשים מעברו: "הבן אדם הזה דפק לי מכות כאילו הוא פעיל חמאס. זה היה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים, לא חשבתי שאותקף פה במדינה שלי".

החשוד, שנעצר לאחר שהסגיר את עצמו למשטרה, שוחרר ביום שני האחרון על ידי בית משפט השלום בתל אביב למעצר בית עד ליום שישי, זאת למרות בקשת המשטרה להאריך את מעצרו בשל מסוכנות וחשש לשיבוש הליכי חקירה. ברסלבסקי סיכם את דבריו בתקווה למיצוי הדין: "אני מקווה ש תעשה את החקירה ונגיע לאמת".

