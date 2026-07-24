אין לנו מנחם / הרב יצחק דוד גרוסמן

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רק אתמול בתשעה באב, קראנו במגילת איכה את פסוקי השכול והאבל: "על אלה אני בוכיה, עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי".