פרשת ואתחנן עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפו

מגדלור לחייםפרשת ואתחנן עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוחבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, בפינתו "מגדלור לחיים" ב'כיכר השבת' עם מסר מיוחד מפרשת השבוע • והשבוע: פרשת ואתחנן (יהדות)כהכיכר השבת | 20:16פרשת ואתחנן עם הרב יצחק דוד גרוסמן - צילום: לשכת הרבפרשת ואתחנן עם הרב יצחק דוד גרוסמן| צילום: צילום: לשכת הרב10100:00/3:31פרשת 'ואתחנן' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20:12צילום: לשכת הרבהרב יצחק דוד גרוסמןפרשת ואתחנןמגדלור לחייםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת ואתחנן • צפוכיכר השבת|20:11פינתו של הרב יעקב גלויברמן: איך מתחילים מחדש? | צפוהרב יעקב גלויברמן|20:10הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'ואתחנן' • צפו כיכר השבת|20:10 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פרשת ואתחנן: האם מותר לפתוח בשבת ברז המחובר לדוד שמש?יגאל גרוס|17:20פרשת 'דברים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|16.07.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת דברים • צפוכיכר השבת|16.07.26
0 תגובות