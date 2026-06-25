רוב האנשים שאני מזכיר בפניהם את השם מגדל העמק מיד מחברים אותו להרב גרוסמן, ובצדק, זכויות רבות לו בעיר, אבל הפעם אני רוצה לדבר על הנדל"ן, על הקהילה, ועל הפוטנציאל של עיר שעדיין לא נמצאת על המפה של רוב המשפחות החרדיות.

רקע על העיר

מגדל העמק הוקמה עם קום המדינה כמעברה, ובשנת 1988 הוכרזה רשמית כעיר, לאורך השנים הוכרזה מספר פעמים כאזור עדיפות לאומית, הכרזהה שהביאה עמה מענקים, הטבות מס ותמריצים שונים. כיום מתגוררים בעיר כ-30,000 תושבים, ותוכנית המתאר שואפת להגדיל את האוכלוסייה ל-50,000.

מי שמגיע לעיר היום רואה דבר אחד מיידית: תנופת בנייה אדירה, שכונות חדשות עולות מהאדמה בקצב מהיר, לצד מתחמים של בנייה צמודת קרקע. זו לא עיר שמדברת על עתיד - היא בונה אותו עכשיו.

תנופת הבנייה בעיר

הבנייה החדשה מתרכזת בכמה שכונות עיקריות, שכונת קריית חנן ושכונת מצפה העמק הן הבולטות שבהן, עם פרויקטים רבים ששווקו במחיר למשתכן. הבנייה מאופיינת בשילוב של בנייה רוויה לצד מתחמי בנייה צמודת קרקע מה שנותן מגוון אמיתי של מוצרים לכל סוג של משפחה.

מרכז העיר ואזור השוק, לעומת זאת, מאופיינים בבנייה ישנה ושיכוני רכבת אבל דווקא כאן טמון אחד הסיפורים המעניינים ביותר בעיר.

הייחודיות של מגדל העמק

מגדל העמק היא אחת הערים המתקדמות בארץ בתחום ההתחדשות העירונית. לעיר מנהלת התחדשות עירונית פעילה ומקצועית שמקלה על יזמים ומבצעת שקיפות מול התושבים דבר שלא מובן מאליו.

הפרויקט המתקדם ביותר כיום הוא מתחם העצמאות, שכבר עבר אישור תב"ע. מעבר לו ישנם עוד מתחמים בשלבים שונים שלום עליכם, העלייה, קדש, השקמה ומרכז העיר שיספקו יחד כ-4,000 יחידות דיור נוספות.

בנוסף, עד לשנים האחרונות הייתה בעיר מגבלת גובה בנייה בגלל בסיס חיל האוויר ברמת דוד הסמוך, מגבלה שבוטלה, והמשמעות הדרמטית היא שפרויקטים שלא היו כלכליים בעבר הופכים כדאיים.

עוד כלי ייחודי שהעירייה משתמשת בו במקרים שבהם פרויקט פינוי בינוי אינו כלכלי במיקומו, הוא הצעה ליזם קרקע במקום אחר בעיר ללא עלות - כדי שיוכל להרוויח שם ולקדם את הפרויקט הלא כלכלי, גישה יצירתית שמאיצה פרויקטים שבערים אחרות היו נתקעים שנים.

שוחחתי עם אהרון קפלן, מלווה משקיעים באזור, שמסביר שבשנים האחרונות יש עניין גבוה מאוד ממשקיעים לדירות עם פוטנציאל פינוי בינוי, כאשר המחירים נעים סביב 800,000 שקלים לדירה, דירות שמושכרות בכ-2,200 שקלים לחודש.

תעסוקה - עמק הסיליקון של הצפון

מגדל העמק היא לא רק עיר מגורים היא עיר תעסוקה של ממש, לעיר מתחמי תעסוקה רבים, החל ממפעלים ועד חברות הייטק, כשהמפורסמת שבהן היא חברת 'טאואר סמיקונדקטור' (שבזמנו אינטל הייתה במו"מ לרכישתה בכחמישה מיליארד דולר), לא בכדי מכנים חלק מהמכירים את מגדל העמק "עמק הסיליקון של הצפון".

תחבורה

לעיר תחנת רכבת בקו רכבת העמק כ-20 דקות לחיפה, בנוסף יוצאים מהעיר אוטובוסים מספר פעמים ביום לירושלים ולבני ברק, וכמובן קווים תכופים לעפולה, חיפה וערים הסמוכות.

הקהילה הדתית בעיר

מגדל העמק מוגדרת כעיר מסורתית מאוד, בעיר פועלות מספר קהילות, קהילת חב"ד גדולה ופעילה, (יעידו על כך כמות השלטים והדגלים על המרפסות) הקהילה של הרב גרוסמן, וקהילת הרב מנחם.

מה שמיוחד הוא שאין חלוקה נוקשה בין הקהילות תושבים מספרים על משפחות ששולחות את הבנים לתלמוד תורה של הרב מנחם ואת הבנות לבית יעקב של הרב גרוסמן, והכול בסימן אחדות ושלום, ומשפחות שמעוניינות בחינוך שונה שולחות לתלמודי תורה בעפולה עלית הסמוכה.

כיום פועל בעיר מספר מצומצם של אברכים ליטאים, ובשיחות שניהלתי עם הרב גרוסמן, אמר לי במפורש: "אתה תדאג להביא לכאן אברכים ואני מתחייב לדאוג להם לכל מה שהם צריכים".

סיכום: למי מתאימה מגדל העמק

מגדל העמק היא עיר שמציעה שילוב נדיר, מחירי דיור נגישים, תעסוקה אמיתית, תחבורה סבירה, ומנהיגות עירונית שמקדמת התחדשות בצורה רצינית ומקצועי. היא לא עיר חרדית מבוססת אבל היא עיר שמושיטה יד ומזמינה. מי שנכנס עכשיו נכנס בשלב מוקדם, ואת זה לא תמיד אפשר לומר.

הכותב הינו יועץ נדל"ן המלווה משפחות ומשקיעים ובעל חברת ניהול נכסים בחיפה והקריות. לכל פניה ושאלה אני זמין עבורכם במייל ysraelkikar@gmail.com