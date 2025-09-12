מצוות ביכורים: חשיבות ההודיה על הכל / עמירן דביר

1:

״וְהָיָה כִּי-תָבוֹא אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ, וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל-פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ וְשַׂמְתָּ בַטֶּנֶא וְהָלַכְתָּ, אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם״.

פרשתנו מתחילה במצוות ״ביכורים״ וכך כתוב במסכת זו: ״כיצד מפריש הביכורים, יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר, קושרו בגמי (מין עשב) ואומר הרי אלו ביכורים״.

צריכים לסמן את את הפירות שיצאו ראשונים, כדי שיוכלו לזהות דווקא אותם ספציפית, לאחר שיבשילו כל פירות השדה.

צריך להבין, אם ממילא מביאים אותם לכהן רק לאחר שכל הפירות מבשילים, מה עניין החשיבות לסמן דווקא את אלו שהבשילו ראשונים?

אלא שעיקר סיבת מצוות ה״ביכורים״, כדי ללמד אותנו שהכל מאת הקב״ה יתברך שמו, שנתינה זו היא מקור הברכה וכדי שנמשיך להתברך, נצטרך להודות לקב״ה בהזדמנות הראשונה שמתאפשרת לנו ובמקרה הזה - מייד כשמבשיל הפרי הראשון.

באותו רגע שאדם מייחד את הפרי הראשון שיוצא ל״ביכורים״, נחשב לו כאילו כבר הודה עליו לקב״ה והפריש אותו לכהן, וממילא ברכת ה׳ על שדה זו חלה כבר מהתחלה, מהרגע ששם ״גמי״ על הפרי הראשון.

בפרי הראשון יש מעלה גדולה, על ידי סימונו נראה לקב״ה שיודעים אנו שהכל ממנו יתברך ומודים לו על כל הטובה.

בזכות הסימון בהתחלה והנתינה של הפרי הראשון שהבשיל לכהן בהמשך, זוכים אנו להתברך מהקב״ה בכל פירות השדה.

2:

האר״י הקדוש שואל, מדוע מוזכרים במשנה דווקא תאנה, אשכול ענבים ורימון? מה עם שאר שבעת המינים, מדוע אותם לא מזכירים?

מסביר האר״י הקדוש שסיבת הבאת ה״ביכורים״ כדי להודות על ארץ ישראל ולכפר על חטא המרגלים שזלזלו בארץ ישראל.

הם עשו זאת על ידי שהביאו איתם את הפירות הענקיים והמיוחדים של ארץ ישראל, הם עשו זאת במטרה להפחיד את עם ישראל.

דעתם של עשרת המרגלים היתה שגודלם של הפירות העיד על גודלם וחוזקם של יושבי הארץ, להבנתם היתה זאת הוכחה שעם ישראל לא יוכלו לכבוש את שבעת העמים.

למרות שהבטיח להם הקב״ה במפורש שהם ינצחו וינחלו את ארץ ישראל, בחרו רוב עם ישראל לסמוך על ״מיצג הפירות״ שהביאו המרגלים מארץ ישראל.

פירות אלו שסחבו המרגלים מארץ ישראל למדבר היו תאנה רימון וענבים.

אם כן עכשיו הכל מובן, פירות אלו ששימשו לחטא המרגלים, שהוציאו שם רע לארץ ישראל והכעיסו את הקב״ה, הם אלה שיכולים לתקן את חטא המרגלים, על ידי שיביאו אותם למשכן ״שילה״ ובהמשך לבית המקדש לכשיבנה, כהכרת הטוב לקב״ה שהביא לנו במתנה את ארץ ישראל.

בברכת שבת שלום,

עמירן דביר (דבורקין) הלוי