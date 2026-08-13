יביע אומר "הסגולה הבדוקה לעשירות מופלגת" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'שופטים' • צפו חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לפרשת השבוע 'שופטים' - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת | 14:36 "הסגולה הבדוקה לעשירות מופלגת" | הרב יגאל כהן על פרשת 'שופטים' - צילום: שמעון ברדי"הסגולה הבדוקה לעשירות מופלגת" | הרב יגאל כהן על פרשת 'שופטים'| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/0:52 פרשת השבועהרב יגאל כהןיביע אומרפרשת שופטיםסגולה לעשירות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"יודע שאני בדרך הנכונה" | הדוגמן הבינלאומי שנטש קריירה והפך לבחור ישיבהיוסי עבדו|12.08.26פרשת ראה: האם צריך מדיח נפרד לכלים בשריים וכלים חלביים?יגאל גרוס|06.08.26פרשת 'ראה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|06.08.26אולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת ראה • צפוכיכר השבת|06.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת ראה • צפו כיכר השבת|06.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: ספירת מלאי לנשמה | צפוהרב יעקב גלויברמן|06.08.26
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