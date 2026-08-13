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יביע אומר

"הסגולה הבדוקה לעשירות מופלגת" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'שופטים' • צפו

חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הפוסק הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לפרשת השבוע 'שופטים' - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (פרשת השבוע)

"הסגולה הבדוקה לעשירות מופלגת" | הרב יגאל כהן על פרשת 'שופטים'
"הסגולה הבדוקה לעשירות מופלגת" | הרב יגאל כהן על פרשת 'שופטים'| צילום: צילום: שמעון ברדי
פרשת השבועהרב יגאל כהןיביע אומרפרשת שופטיםסגולה לעשירות

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