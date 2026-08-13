חיזוק ב-60 שניות זו ההתנהגות שגורמת לכם לעניות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת | 10:00 זו ההתנהגות שגורמת לכם לעניות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדיזו ההתנהגות שגורמת לכם לעניות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/0:57עוד באותו נושאתסמוך רק על השם יתברך • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|12.08.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:"יודע שאני בדרך הנכונה" | הדוגמן הבינלאומי שנטש קריירה והפך לבחור ישיבהיוסי עבדו|12.08.26טרגדיה נוראית בבית החרדי: יעל רבקה בת ה-3 נפטרה לאחר שנחנקה מענבמישאל לוי|12.08.26התפתחות מפתיעה בפרשת בן הישיבה העריק שהוסגר מלהב 433 לכלא הצבאיקובי ישראל|12.08.26אולי גם יעניין אותך:שוחררו לקבורה: גופות אב לתשעה ילדים ונועם ז"ל מהתאונה הקטלנית בבית שמשדוד הכהן|12.08.26אברך צעיר בן 24 נלחם על חייו לאחר שטבע בבריכה; פונה במצב קריטימישאל לוי|12.08.26ח"כ יעקב אשר חיתן את בת הזקונים תמר עם הבחור רובי הרשקוביץחנני ברייטקופף ואיציק אוחנה|12.08.26
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