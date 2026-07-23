כששכר ורווח אינם אותו דבר | הרב ישראל רידר על פרשת ואתחנן
אחת השאלות העתיקות ביותר שמעסיקות את האדם היא: מדוע יש צדיק ורע לו, ורשע שטוב לו?
בפרשתנו מעניקה התורה נקודת מבט עמוקה על שאלה זו.
על הרשעים נאמר: "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו."
מפרשים חז"ל שהקב"ה משלם להם את שכר המצוות המועט שעשו דווקא בעולם הזה, כדי שלא יישאר להם שכר לעולם הבא.
לעיתים מה שנראה כהצלחה איננו ביטוי לקרבה אל הקב"ה, אלא דווקא להפך.
התורה מלמדת אותנו שלא לבחון את המציאות במבט רגעי, אלא בפרספקטיבה של נצח.
בשבת נחמו, לאחר ימי החורבן והאבל, אנו מתחזקים באמונה שהנהגת ה' שלמה גם כאשר איננו מבינים את כל דרכיה.
שנזכה לראות במהרה את הנחמה השלמה בגאולת ישראל.
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