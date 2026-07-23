כששכר ורווח אינם אותו דבר | הרב ישראל רידר על פרשת ואתחנן כששכר ורווח אינם אותו דבר | הרב ישראל רידר על פרשת ואתחנן 10 10 0:00 / 5:39

אחת השאלות העתיקות ביותר שמעסיקות את האדם היא: מדוע יש צדיק ורע לו, ורשע שטוב לו?