פרשיות השבוע תזריע–מצורע עוסקות בנגעים הפוקדים את האדם ואת קירות הבית, ובדרכי הטהרה שלהם על-ידי אהרן הכהן הגדול, שהיה מופקד על כך.

יש הרואים כל נגע או מחלה כבעיה רפואית בלבד, ולכן גם הפתרון – לדעתם – צריך להיות תרופתי בלבד. אין ספק שחובה לשמוע להוראות הרופא, שכן התורה עצמה נתנה רשות לרופא לרפא. אך היהדות מלמדת אותנו להסתכל עמוק יותר – גם על השורש הרוחני של הדברים.

לעיתים, מעבר לטיפול הרפואי הנדרש, על האדם לעצור, להתבונן ולבדוק את האווירה הרוחנית שסביבו ואת מעשיו. כך במיוחד לגבי נגע הצרעת, שעליו אמרו חז"ל שהוא בא בעקבות עוון לשון הרע – אחת העבירות החמורות שבתורה.

לשון הרע פוגעת בשלושה: בזה שמדבר, בזה ששומע, ובזה שעליו מדברים. לכן המצורע הורחק מן המחנה והוכנס לבידוד – לא רק כדי למנוע פגיעה באחרים, אלא בעיקר כדי לעורר אותו לחשבון נפש ולתיקון פנימי.

לא לחינם התורה מקדישה פרשה שלמה לנושא הצרעת ולטהרתה – ללמד אותנו שהאדם מורכב מגוף ונשמה יחד.

המסר עבורנו ברור: להישמר מלשון הרע, להרבות בדיבור טוב, ולראות את הטוב שבכל אדם.