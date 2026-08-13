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בעומק הפרשה

הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת שופטים • צפו

מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד על הפרשה • צפו (פרשת השבוע)

הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת שופטים
הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת שופטים
פרשת שופטיםהרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה

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