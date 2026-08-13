בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת שופטים • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד על הפרשה • צפו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת | 14:34 הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת שופטיםהרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת שופטים10100:00/1:17 פרשת שופטיםהרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת ראה: האם צריך מדיח נפרד לכלים בשריים וכלים חלביים?יגאל גרוס|06.08.26הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת ראה • צפוכיכר השבת|06.08.26מבט על פרשת ראה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|06.08.26אולי גם יעניין אותך:חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשת 'ראה' • צפוכיכר השבת|06.08.26פרשת 'ראה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|06.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת ראה • צפוכיכר השבת|06.08.26
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