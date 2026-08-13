בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת שופטים • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד על הפרשה • צפו (פרשת השבוע)