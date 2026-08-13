וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לפרשת 'שופטים' • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשת שופטים (יהדות) כהכיכר השבתל' באב | 13.08.26 חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת שופטים10100:00/4:07הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לפרשת שופטים הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת שופטים10100:00/3:15הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לפרשת שופטים הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת שופטים10100:00/3:40הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לפרשת שופטים הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת שופטים 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:להתוודות על מעשרות? הרב ניסים חלפון בוורט לפרשת 'כי תבוא' • צפוכיכר השבת|27.08.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26
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