וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לחג הסוכות • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק לחג הסוכות (יהדות) כהכיכר השבת16:11 במשך שנה הוא אסף שקל לשקל כדי שיוכל לרכוש ארבעת המינים | סיפור מטלטלמשה רבי|15:10הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לחג הסוכות10100:00/3:07הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לחג הסוכות הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לחג הסוכות10100:00/3:22הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לחג הסוכות הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לחג הסוכות10100:00/4:14הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לחג הסוכות סוכותהרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגלית 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:האברך כמעט התגרש אחרי עשור: זו הטעות הנוראה שכמעט הרסה לו את הביתמרדכי רוט|15:09במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם הגיגים לחג הסוכות • צפוכיכר השבת|14:37פינתו של הרב יעקב גלויברמן: מה עושים כשהמצווה הכי יקרה שלך נהרסת מול העיניים? | צפוהרב יעקב גלויברמן|14:34אולי גם יעניין אותך:טיפס על עץ לקטוף סכך - ונתקע בגובה עצום של 12 מטר | צפו בחילוץ הדרמטידוד הכהן|12:34צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק והוא פונה לבית החוליםקובי רוזן|10:34החלה אכיפה בכל הארץ של סוכות מסוכנות: "לא רק עבירה, זו סכנת נפשות"בני סולומון|23.09.26
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