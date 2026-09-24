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חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט לחג הסוכות • צפו

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק לחג הסוכות (יהדות)

הווארט באידיש

הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לחג הסוכות
הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש לחג הסוכות

הווארט בעברית

הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לחג הסוכות
הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית לחג הסוכות

הווארט באנגלית

הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לחג הסוכות
הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית לחג הסוכות
סוכותהרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגלית

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