וורט ב-3 שפותחיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'בהעלותך' ו'שלח לך' • צפומדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - 'בהעלותך' הנקראת בחו"ל ו'שלח לך' הנקראת בארץ ישראל (יהדות)כהכיכר השבת | 15:56"לשון הרע זה דבר נורא" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'שלח-לך' • צפו והתחזקוכיכר השבת|15:59הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'בהעלותך' ו'שלח לך'הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'בהעלותך' ו'שלח לך'10100:00/4:06הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'בהעלותך' ו'שלח לך'הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'בהעלותך' ו'שלח לך'10100:00/4:03הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'בהעלותך' ו'שלח לך'הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'בהעלותך' ו'שלח לך'10100:00/4:40הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת בהעלותךפרשת שלח לךהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת שלח לך • צפוכיכר השבת|15:50המבקש הגדול מכולם | הרב ישראל רידר על פרשת שלח לך הרב ישראל רידר|15:49פרשת 'שלח לך' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|15:45 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת שלח לך • צפוכיכר השבת|15:36פינתו של הרב יעקב גלויברמן: כשהעובדות נכונות - אבל המסקנה שגויה | צפוהרב יעקב גלויברמן|15:36אריה ברונר שר ומדבר על פרשת שלח תשפ"ואריה ברונר|14:03
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