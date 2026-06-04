וורט ב-3 שפות חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'בהעלותך' ו'שלח לך' • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - 'בהעלותך' הנקראת בחו"ל ו'שלח לך' הנקראת בארץ ישראל (יהדות)

ניוזלטר יומי ש מ ד י +68K כבר רשומים

תהיו הראשונים לדעת.

כל מה שצריך לדעת. בלי הסחות דעת ובלי קבוצות וואטסאפ שמתפוצצות.

קבלו עכשיו