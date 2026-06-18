הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת חוקת • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 14:40הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'חוקת' • צפו כיכר השבת|14:39המצווה שבאה להשיב את האמון | הרב ישראל רידר על פרשת חוקת הרב ישראל רידר|14:46הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת חוקת • צפוהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת חוקת • צפו10100:00/5:24הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת חוקת • צפוהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת חוקת • צפו10100:00/6:03הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת חוקתהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:פרה אדומה היא סוד עצום ונפלא - רבי נחמן מסביר איך זה קשור אלינו ישירותורד שאלתיאל|12:01פרשת קרח: האם יש חובה להתפלל במניין?יגאל גרוס|11.06.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת קרח • צפוכיכר השבת|11.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'קרח' • צפו כיכר השבת|11.06.26צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת קרח • צפוכיכר השבת|11.06.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הטעות הגדולה של קרח - והלקח לכולנו | צפוהרב יעקב גלויברמן|11.06.26
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