הפרשה במרוקאית במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת חוקת • צפו מחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת חוקת • צפו

הרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת חוקת • צפו

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת חוקת • צפו

הרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת חוקת • צפו

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