פרשת 'עקב' פותחת בצוהר אל הבטחותיו הנצחיות של הקב"ה. היא מזכירה לנו את השכר הגדול הממתין למי שדבק בקיום המצוות ובדרך התורה.

בתחילת הפרשה, משה רבנו מעלה שאלה שמטרידה כל אחד מאיתנו: כיצד נצליח לנצח מול כוחות רבים מאיתנו? איך עם ישראל, הקטן במספר, יתמודד מול עמים גדולים וחזקים?

התשובה של הקב"ה היא מפתח לחיים: 'זכור'. עלינו לזכור את הניסים הגדולים שליוו את יציאת מצרים, את ההשגחה הפרטית שהובילה אותנו בכל שלב, הפרשה לא מסתירה מאיתנו את האמת.

הקב"ה מזכיר למשה את חטאי העבר, כמו חטא העגל. למרות המורדות, למרות האתגרים הרוחניים והפיזיים הקשים שעבר העם במדבר, הקב"ה לא חוזר מהבטחותיו. הוא מפציר בנו: שמרו את התורה - ותזכו לכל הברכות.

וכאן מגיעה ההבטחה האולטימטיבית, זו שכל נפש מייחלת לה: 'וְהֵסִיר ה' מִמְּךָ כָּל חֹלִי'. ברכות ליבול פורה, לפריון, לבריאות ולשמירה. זוהי ההבטחה הנצחית למי שלא יסיר את מצוות התורה מליבו.