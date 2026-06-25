חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'חוקת' ו'בלק' • צפו

וורט ב-3 שפותחיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'חוקת' ו'בלק' • צפומדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשות 'חוקת' הנקראת בחו"ל ו'בלק' הנקראת בארץ ישראל (יהדות)כהכיכר השבת | 16:31המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת בלק • צפוכיכר השבת|16:28פרשת בלק עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|16:33הווארט באידישהרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'חוקת' ו'בלק'הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'חוקת' ו'בלק'10100:00/3:05הווארט בעבריתהרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'חוקת' ו'בלק'הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'חוקת' ו'בלק'10100:00/3:01הווארט באנגליתהרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'חוקת' ו'בלק'הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'חוקת' ו'בלק'10100:00/2:59הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת בלקפרשת חוקתהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:בדרך שאדם רוצה לילך | הרב ישראל רידר על פרשת בלק הרב ישראל רידר|16:26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: פחד מול מנהיגות | צפוהרב יעקב גלויברמן|16:20מתלמידיו של תלם // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|12:07 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:רבי נחמן מאיר את העיניים: זה הסוד שבלעם הרשע גילה לכל אחד מאיתנוורד שאלתיאל|10:08פרשת 'חוקת' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|18.06.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת חוקת • צפוכיכר השבת|18.06.26
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