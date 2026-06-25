כיכר השבת
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חיזוק מהפרשה: הרב יונתן שוורץ בווארט ל'חוקת' ו'בלק' • צפו

מדי שבוע ב'כיכר השבת', הרב יונתן שוורץ מבורו פארק, בווארט מיוחד על פרשת השבוע - בשפת האידיש, בעברית ובאנגלית • צפו בחיזוק מהפרשה - פרשות 'חוקת' הנקראת בחו"ל ו'בלק' הנקראת בארץ ישראל (יהדות)

הווארט באידיש

הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'חוקת' ו'בלק'
הרב יונתן שוורץ בווארט באידיש ל'חוקת' ו'בלק'

הווארט בעברית

הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'חוקת' ו'בלק'
הרב יונתן שוורץ בווארט בעברית ל'חוקת' ו'בלק'

הווארט באנגלית

הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'חוקת' ו'בלק'
הרב יונתן שוורץ בווארט באנגלית ל'חוקת' ו'בלק'
הרב יונתן שוורץחיזוק מהפרשהווארט באידישווארט באנגליתפרשת בלקפרשת חוקת

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