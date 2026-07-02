הפרשה במרוקאיתבמרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת פנחס • צפומחפשים דבר תורה מיוחד לשולחן שבת? הרב מיכאל שושן, מרצה ויועץ ומטפל זוגי, מתארח מדי שבוע ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר בשפה המרוקאית ובעברית. צפו (יהדות)כהכיכר השבת | 15:55פרשת פנחס: כיצד יתחלקו הנחלות לעתיד לבוא?יגאל גרוס|16:21הוורט במרוקאיתהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת פנחסהרב מיכאל שושן עם וורט במרוקאית לפרשת פנחס10100:00/5:40הוורט בעבריתהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת פנחסהרב מיכאל שושן עם וורט בעברית לפרשת פנחס10100:00/5:35הרב מיכאל שושןהפרשה במרוקאיתפרשת פנחסהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"הנני נותן לו את בריתי שלום" | הרב יגאל כהן בוורט נפלא לפרשת 'פנחס' • צפו והתחזקוכיכר השבת|16:18פרשת פנחס עם הרב יצחק דוד גרוסמן • צפוכיכר השבת|16:17הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|16:16 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מבט על פרשת פנחס: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|16:16המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|16:12הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת פנחס • צפוכיכר השבת|16:10
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