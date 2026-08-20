ברוך שאמר המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תצא • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד על פרשת השבוע - פרשת 'כי תצא' - המלחמה הגדולה כאן! | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (חרדים) כהכיכר השבתז' באלול | 20.08.26 המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תצא - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:04:54המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לפרשת כי תצא (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד) פרשת כי תצאהרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26המונים בעצרת סליחות בחיפה; המגיד הרב ברוך רוזנבלום זעק להתעוררותחיים רוזנבוים|24.08.26
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