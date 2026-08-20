חיזוק לשבת הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תצא • צפו הרב רפאל זר, ראש מוסדות "קרבנו לעבודתך" ומגדולי מחזירי התשובה, בפינה שבועית ב"כיכר השבת" על פרשת השבוע, מתובלת בדברי מוסר וחיזוק • צפו והתחזקו (פרשת השבוע) כהכיכר השבת14:45 הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תצא10100:00/1:28הרב רפאל זר בדבר תורה מחזק לפרשת כי תצא הרב רפאל זרחיזוק לשבתפרשת כי תצא 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|12:44הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת כי תצא • צפו כיכר השבת|12:40צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תצא • צפוכיכר השבת|12:39אולי גם יעניין אותך:פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הסוד שמאחורי מצוות טוהר המחנה | צפוהרב יעקב גלויברמן|12:38אהבה לפני סליחה // הרב בן ציון נורדמןהרב בן ציון נורדמן|10:00פרשת 'שופטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|13.08.26
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